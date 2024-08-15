俄边境州别尔哥罗德进入联邦紧急状态

俄罗斯宣布边境州别尔哥罗德进入联邦紧急状态，边境地区继续进行大规模疏散。

路透社报道，俄罗斯紧急情况部部长库伦科夫（Alexander Kurenkov）星期四（8月15日）说，紧急情况部已宣布别尔哥罗德州进入联邦紧急状态。该州与库尔斯克州接壤。

库伦科夫说：“该地区的局势依然复杂而紧张。乌克兰武装组织在别尔哥罗德州发动恐怖袭击，破坏该州民宅和基础设施，并造成（俄罗斯）公民伤亡。”

乌克兰于8月早些时候对俄罗斯领土发动进攻，数千名乌克兰士兵冲破俄西边境。报道指出，这是自第二次世界大战以来，外国对俄罗斯主权领土发动的最大规模进攻。

乌克兰称，乌军正在向俄罗斯境内纵深推进。星期四，战斗仍在俄罗斯境内约18公里的战线上进行。库尔斯克代理州长斯米尔诺夫（Alexei Smirnov）说，拥有两万人口的格鲁什科夫区正在疏散。根据俄罗斯的数据，目前已有至少20万人从边境地区撤离。

乌克兰总统泽连斯基星期三（14日）说，乌军部队已经前进了几公里。一名乌克兰官员说，基辅正在划出一个缓冲区，以保护乌克兰居民免受攻击。

俄罗斯国防部星期四报告说，俄军在别尔哥罗德州上空击落了乌克兰无人机，并用苏霍伊-34轰炸机空袭了库尔斯克州的乌克兰阵地；与此同时，俄军也在乌克兰前线激烈战斗，部队在多个地点占领了更好的阵地。

车臣特种部队艾哈迈德营指挥官阿劳迪诺夫（Apti Alaudinov）同日告诉俄罗斯国家电视台，俄军已夺回对库尔斯克地区马丁诺夫卡定居点（Martynovka）的控制权。

虽然乌克兰的攻击让莫斯科陷入尴尬境地，暴露俄边境防御的弱点，并改变了公众对战争的看法，但俄罗斯官员称，俄方认为乌克兰的入侵不会改变战争进程。

军事分析人士认为，乌军对俄罗斯的攻击一定程度上是为了转移俄后备部队的的兵力，让他们充当增援部队。乌克兰军方发言人利霍维（Dmytro Lykhoviy）说，俄罗斯已将一些部队从乌克兰被占领的南部地区调往其他地区，但目前还不构成大规模的重新部署。

此外，乌克兰境内战线的压力并未减弱。乌克兰军方总参谋部星期四报告称，乌军与俄军部队在基辅控制的后勤城市波克罗夫斯克附近前线发生了58次战斗，是本月报告最多的一天。