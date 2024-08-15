向援乌慈善组织捐款 俄美双国籍女子被指叛国监12年

俄罗斯法院认定一名俄美双国籍公民犯有叛国罪，判处她12年监禁。

路透社报道，俄罗斯法院星期四（8月15日）对俄美双国籍公民克谢尼娅·卡列琳娜（Kasenia Karelina）作出这一判决。她被指控向支持乌克兰的慈善机构捐款，犯有叛国罪。

据报道，卡列琳娜是美国洛杉矶居民，在一家水疗中心工作。她在叶卡捷琳堡的非公开审判中认罪。

卡列琳娜现年33岁，出生于俄罗斯，2012年通过勤工俭学项目移民美国，并于2021年获得美国公民身份。今年年初，她飞往俄罗斯叶卡捷琳堡探亲时，被联邦安全局安全部门人员逮捕。

法院说，调查人员发现，卡列琳娜在2022年2月24日（即俄罗斯全面入侵乌克兰首日）为支持一个乌克兰组织转移了资金，这些资金随后被乌克兰武装部队用于购买战术药品、装备和弹药。

卡列琳娜的支持者说，她向名为“为乌克兰团结一心”（Razom for Ukraine）的组织捐赠了51.80美元（约68.24新元），这是一家总部设在纽约的慈善机构，为乌克兰的儿童和老人提供人道主义援助。该慈善机构否认向基辅提供任何军事支持。

根据为卡列琳娜创建的网站freeksenia报道，卡列琳娜使用美国护照抵达俄罗斯时，俄当局对她进行了审讯，拿走了她的手机，并在她的银行账户上发现了2022年向Razom for Ukraine捐赠的款项。

该网站说，在每周的强制报到期间，联邦安全局对卡列琳娜进行了长达两小时的审讯，并禁止她离开叶卡捷琳堡。在即将返回洛杉矶的前三天，卡列琳娜因“流氓行为”（hooliganism）指控被捕，并被关押了15天，而就在获释前，她又被控犯有叛国罪。

卡列琳娜在美国的家人和朋友都说她不关心政治，并对她被捕感到震惊。她的男友本月告诉路透社记者，他一直在与美国国务院和美国驻莫斯科大使馆联系，以确保卡列琳娜获释。

卡列琳娜的判决下达之前，俄美刚刚进行了一次重要的囚犯交换，俄方释放了《华尔街日报》俄裔记者格什科维奇，以及前美国海军陆战队员惠兰。卡列琳娜不在交换名单上，她的律师说，她希望未来能被列入名单。

路透社报道指出，卡列琳娜与格什科维奇和惠兰的情况不同，她并未被华盛顿认定为“错误拘留”，而这一标签可以为交换谈判打开外交途径。