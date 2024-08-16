乌军称俄军投降规模开战来之最 乌已在库尔斯克设司令部

乌克兰军方透露，它在一次行动中接受的俄罗斯投降军人数量创下了开战两年多来最高纪录，与此同时，基辅声称将继续扩大在敌方境内的作战规模。

彭博社引述一名要求匿名的知情人士说，在俄罗斯库尔斯克州（Kursk）开展行动的乌克兰安全局一支部队俘获了102名俄罗斯军人。这批俄军星期三（8月14日）在一个庞大的地下设施中被俘，而他们当时有着充足的弹药和补给。俄罗斯方面暂未置评。

乌克兰总统泽连斯基的Telegram频道星期四（15日）发布的视频显示，武装力量总司令亚历山大·瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）向他报告说，自十天前开始跨境作战以来，乌军现在控制的俄罗斯领土面积达到了1150平方公里，包括82个村镇。这些说法无从得到独立证实。

泽连斯基说，乌克兰已在库尔斯克州的苏扎镇（Sudzha）设立了一个军管司令部，而瑟尔斯基则说司令部的作用是维持公共秩序并满足当地居民的基本需求。泽连斯基在星期三的定期视频演说中称赞在俄境内作战的乌军为换俘的“交换资源”补充了新鲜血液。

8月15日，库尔斯克居民到俄罗斯红十字会一处分发点领取生活物资。（法新社）

俄官员已就潜在换俘事宜主动与乌克兰进行接触

乌克兰议会人权专员德米特罗·鲁比涅茨（Dmytro Lubinets）星期三在电视讲话中说，俄罗斯官员已就潜在的换俘事宜主动进行了接触。他拒绝透露包括被俘军人总数在内的细节。

俄罗斯人权监察员塔蒂亚娜·莫斯卡科娃（Tatiana Moskalkova）暂未回应置评请求。

俄罗斯国防部星期四在Telegram上发帖称，部长安德烈·别洛乌索夫与军方官员就确保边境地区的民众安全进行了会谈。

别洛乌索夫要求采取行动，确保与库尔斯克相邻的别尔哥罗德州（Belgorod）“完整和不受侵犯”。他表示将亲自监督这些措施的落实。

莫斯科星期四宣布别尔哥罗德进入联邦紧急状态。州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）说，当地不断面临无人机袭击和乌克兰军队的炮击。

与此同时，乌克兰东部的战斗仍在继续。俄罗斯军队正在推进到距顿涅茨克州的波克罗夫斯克市不到10公里之处。当地政府负责人谢尔希·多布里亚克（Serhii Dobriak）敦促居民撤离并在其网站上的视频中说，作为该地区重要的物流枢纽这座城市的“形势只会越来越糟”。