台风安比逼近日本 多趟航班和火车服务中断

今年第七号台风“安比”逼近日本本州岛，迫使日本大型航空公司取消航班，政府就提防山体滑坡和洪水发布警告。

在热带风暴玛丽亚（Maria）带来创纪录的降雨几天后，台风安比（Ampil）逼近日本。日本航空和全日空说，它们取消了约90个国际航班，影响逾1万5000名乘客。这两家航空公司还取消了约560个国内航班，约10万4000名本要前往冲绳、大阪和福冈等目的地的旅客受影响。

气象机构提醒居民待在室内并注意水患，企业敦促员工提前回家。根据气象预测，强热带风暴“安比”将于星期五（8月16日）中午前后最为接近日本。

彭博社报道，国土交通省河流管理办公室主任Satoshi Omatsu在新闻发布会上说：“虽然有些人可能计划在海滩休闲，但我们敦促可能受影响地区的居民不要靠近海洋和河流。”

日本气象厅则敦促东部居民警惕大浪、山体滑坡、低洼地区积水以及河流水位上升或洪水泛滥。气象厅针对东京发布了大雨和暴风雨警报。

一些外国航空公司的运营也受到影响。大韩航空说，它往返日本和韩国的12个航班将于星期五和星期六（17日）暂停。国泰航空说，其日本航班目前正常运营，该公司正在密切监测强热带风暴“安比”的潜在影响。公司一名企业事务管理人员在电邮中写道：“强烈建议乘客在出发前登上我们的网站，查看最新的航班信息。”

根据东海旅客铁道，东京和名古屋之间的新干线列车服务将于星期五全天停运，因为台风会带来大雨和强风。新大阪站到名古屋之间的车次也将减少。

东日本旅客铁道——运营开往青森、秋田和金泽的新干线也表示，东京周边关东地区的部分铁路服务可能中断。东京之内的一些本地列车服务也计划暂停。

管理关东地区和北海道高速公路的东日本高速发出警告，一些道路可能会在星期五至星期六封闭，旅客要重新考虑出行计划。