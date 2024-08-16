乌克兰称拟造成俄重大战术失败 说服俄罗斯进行和谈

乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）星期五（8月16日）说，基辅越境入侵俄罗斯西南部库尔斯克地区是为了说服莫斯科开始进行“公平谈判”。

综合路透社和法新社报道，波多利亚克在即时通信平台Telegram发文说：“我们需要对俄罗斯造成重大战术上的失败……在库尔斯克地区，我们清楚地看到军事工具是如何客观地用来说服俄罗斯联邦进入公平谈判进程。”

俄新社星期五引述不具名安全消息人士报道称，俄军摧毁了在库尔斯克地区配备北约国家武器的乌克兰侦察和破坏部队，并缴获一支由瑞典制造的自动卡宾5突击步枪，以及一支美制M4卡宾突击步枪和M2勃朗宁机枪。

另一方面，俄国防部星期五发声明称，俄军于星期四晚击退了12枚敌军发射的美制导弹。“昨晚，防空系统被用来抵挡美国制造的12枚ATACMS导弹对克里米亚大桥的集体袭击。所有导弹都被摧毁了。”

自俄乌战争爆发后，克里米亚大桥便多次遭到空中和海上无人机攻击。18公里长的克里米亚大桥也称刻赤海峡大桥，是一条铁路和公路两用桥，是俄罗斯总统普京在吞并克里米亚半岛后下令修建。

在乌东战线，俄当局星期五宣布占领了乌东前线村镇谢尔盖耶夫卡（Sergiivka），该地距离乌克兰控制的后勤枢纽波克罗夫斯克市（Pokrovsk）约15公里。

几个月来，俄军一直在当地发动攻势，以持续向波克罗夫斯克市推进。过去几周，俄军占领了一系列小村庄，试图到达波克罗夫斯克市的郊区。

波克罗夫斯克军事管理局局长多布里亚克星期四警告，俄军距离该市郊区仅10多公里，敦促剩余居民尽快撤离​​。

波克罗夫斯克位于一条主要道路的交叉口，该道路为乌军和东部前线城镇提供补给，所以一直是俄军的主要占领目标之一。