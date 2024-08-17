台风“安比”离开日本 交通恢复正常

台风“安比”以每小时200多公里的风速袭击了日本部分地区后，已转至太平洋，首都东京大部分地区幸免于难，火车和部分航班得以恢复。

法新社报道，“安比”（Ampil）逼近时，东京及周边地区保持高度警惕，交通服务、旅行、活动和学校课程大规模取消。气象厅敦促东部居民警惕大浪、山体滑坡、低洼地区积水以及河流水位上升或洪水泛滥。气象厅针对东京发布了大雨和暴风雨警报。

“安比”（Ampil）星期六（8月17日）早上离开日本朝东北方向进入太平洋，阵风风速达到每小时216公里（134英里）。

即便如此，日本气象厅仍警告：“由于台风周围的空气暖湿，日本北部一些地区正在经历大雨。”

气象厅在星期六上午发布的预警中说：“请注意，到目前为止，部分地区的强降雨已显著增加了山体滑坡的风险。”

尽管东京的灾难并未像人们担心的那样发生，但“安比”仍造成一些轻微损坏，包括窗户破碎、树木倒塌和电线杆折断等。

日本中央铁路公司（Central Japan Railway Company）前一天封闭了东京和名古屋之间的繁忙路段，日本大部分子弹火车网络于星期六恢复正常。公司在网站发布的公告说：“JR中央子弹火车今天照常运营。”

航空公司仍受到一定影响，日本放送协会（NHK）报道，截至星期六上午，全日本航空（All Nippon Airways）和日本航空（Japan Airlines）共取消了68个航班，前一天取消的航班则达数百个。