印尼同时在雅加达和未来首都庆祝独立日

今年8月17日为印度尼西亚独立79周年的日子，庆祝仪式同时在雅加达和位于东加里曼丹省的新都努山塔拉举行。

耗资320亿美元（432.74亿新元）建设的新都努山塔拉（Nusantara）预料会在星期六（8月17日）正式成为印尼的政治首都，但施工延误和资金问题迫使总统佐科·维多多推迟签署总统令以确认这一举措。

新华社报道，在努山塔拉举行的仪式由总统佐科主持，新任总统普拉博沃陪同。与此同时，副总统马鲁夫在雅加达主持仪式，由当选副总统吉布兰陪同。

法新社报道，佐科与内阁部长和军方高层一起出席了努山塔拉的仪式。他试图在执政十年离任之前向潜在投资者保证新都建设项目的可行性。他是第一位在未完工的首都参加国家独立仪式的总统。

但佐科并未在庆典上向出席者发表讲话，庆典包括祈祷和军事游行。前一天，他在位于雅加达的国会大厦发表任内最后一次国情咨文，回顾过去十年总统任期内主要成就，颂扬政府的经济成就，但没有提到新首都。

他的继任者普拉博沃将于10月就职。总统发布迁都命令的话，可能会推迟普拉博沃上任的日子。普拉博沃近日承诺继续推动新都的建设工作。

努山塔拉的庆祝活动还有祈祷和舞蹈表演等。（法新社）

星期六在努山塔拉举行的独立日庆祝活动规模较小。由于缺乏住宿和工程还在进行，宾客名单从8000人缩减，出席人数不足2000人。

印度尼西亚于1945年宣布独立，此前荷兰统治印尼三个多世纪，二战期间日本占领了当时的荷属东印度群岛。

印尼政府急于完成未来首都的建设，以取代下沉且污染严重的雅加达，雅加达区人口已达约1200万。

但投资，尤其是来自外国支持者的投资，却迟迟未到位。印尼政府寻求在年内取得100万亿盾（82.90亿新元）资金，但目前只落实了56.2万亿盾。

环保人士已警告政府不要在世界上最大的热带雨林之一的地方建造大都市，因为那里是猩猩、长鼻猴和云豹的家园。