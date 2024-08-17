俄淡化乌克兰入侵事件 采应对自然灾害态度

在俄罗斯领土80年来首次遭外国军队入侵之后，俄罗斯总统普京星期五（8月16日）在例行的安全委员会会议上召集了高级官员，听取国防部长别洛乌索夫的汇报。

不过，当天会议讨论的主要议题，并不是乌克兰意外夺取了俄罗斯库尔斯克边境地区的领土。根据电视播出的简短片段，普京宣称，与会官员当天讨论了“特别军事行动中采用的新技术解决方案”。

彭博社的报道指出，克里姆林宫试图在乌克兰入侵事件上向国民传达一切如常的信息。官方媒体的报道主要集中在为近20万名流离失所者提供人道主义援助的努力上，仿佛他们是洪水或其他自然灾害，而非二战以来首次外敌入侵的受害者。

国际危机组织欧洲与中亚项目主任奥利克（Olga Oliker）说：“克里姆林宫不想传递敌人已经来到门前，又或是敌强我弱的信息。”

尽管国家电视台淡化了这场危机，但俄罗斯人的担忧仍在加剧。FOM民意调查公司8月9日至11日对俄53个地区的1500人进行的一项调查显示，对国家领导层感到不满的俄罗斯人飙升了七个百分点，达到25%；另有超过一半的受访者将库尔斯克遭乌军入侵视为重大事件。

乌克兰星期五宣称，自8月6日以来，乌军已在库尔斯克控制了82个定居点，面积达1150平方公里。乌克兰外交部说，这个数字已经超越俄军今年在乌克兰的推进。

俄罗斯国防部已紧急增援，试图收复失地，但到目前为止还没有成功。俄罗斯当局还宣布，在毗邻库州的别尔哥罗德地区进入紧急状态。