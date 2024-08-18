马国欢迎棕榈油企业领养人猿

马来西亚政府今年5月提出“买棕榈油送人猿（又称红毛猩猩）”而受到环保组织抨击后，如今改而欢迎购买马国棕榈油的企业领养人猿。但这些人猿将在就地保育而不送出国。

种植及原产业部长佐哈里星期天（8月18日）在沙巴山打根的西必洛人猿保育中心举办的国际人猿日庆典上说，政府已经搁置之前提出的“人猿外交”，并将专心保育人猿等濒危物种。

佐哈里说，世界自然基金会（WWF）马国分会2014年5月至2017年3月进行的普查显示，沙巴约有1万只至1万5000只人猿，砂拉越则有约2000只。

他强调，马国目前森林覆盖率为54%，当局为确保遵守可持续发展议程，已经承诺不再开放森林作为油棕种植园，并维持至少50%的森林覆盖率。

佐哈里也说，棕榈油业占马国国内生产总值3%，出口总值超过1兆令吉（约2969亿新元），并创造约100万个就业机会。

他说，全球食用油市场竞争日益激烈，棕榈油业者经常面临欧美竞争对手毫无根据指责，包括抹黑马国棕榈油业不可持续且不环保，马国政府将致力反驳这些错误指控。

佐哈里今年5月7日说，中国已成功向世界各国启动大熊猫外交，马国准备效仿中国而推出人猿外交，将人猿送给欧盟、印度和中国等主要棕榈油贸易伙伴国，促进与这些国家的关系。世界自然基金会马国分会随即反对这么做，并主张就地保育。