俄罗斯否认曾计划与乌克兰就停止袭击民用设施谈判

有报道称，由于乌克兰袭击库尔斯克地区，俄方中断与基辅就停止袭击能源和电力目标进行的间接谈判，但俄罗斯星期天（8月18日）对此做出回应，称并未与基辅就民用基础设施进行谈判。

路透社报道，《华盛顿邮报》星期六（17日）报道称，乌克兰和俄罗斯将于8月派代表团前往卡塔尔，就一项停止对交战双方的能源和电力基础设施发动袭击的协议进行谈判。

《华盛顿邮报》指出，该协议相当于部分停火，但由于乌克兰袭击俄罗斯主权领土，谈判停止。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在谈到《华盛顿邮报》的报道时说：“没有人中断任何协议，因为没有什么可中断的。

“俄罗斯和基辅政权之间，并未就民用关键基础设施的安全，进行过直接或间接的谈判。”

乌克兰政府没有立即回应路透社的置评请求。据《华盛顿邮报》报道，乌克兰总统办公室说，多哈峰会因中东局势被推迟，将于下星期四（22日）以视频会议形式举行。

俄罗斯和乌克兰都指责对方，在战争中袭击民用基础设施，但双方都否认这一点。

俄罗斯总统普京于星期一（12日）质疑称，在乌克兰对俄罗斯发动针对民用基础设施的地面攻击后，他们无法再与乌克兰进行什么谈判。扎哈洛娃引述普京的话说：“与发动这种事情的人没什么好谈的。”