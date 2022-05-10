携手同行：羽坛佳偶 · 惺惺相惜

从2009年到今天，我国羽坛混双组合许永凯和陈薇涵不只在场上做对方最强的靠山，他们在人生路上也相扶相持，希望在未来的生活和赛场继续缔新纪录。

2022年是羽坛繁忙年，我国羽毛球混双夫妇许永凯／陈薇涵今年上半年目前为止表现还不错，迎来成绩最好的一年。在他们启程前往国外比赛前抽空与zaobao.sg进行访问，来看看这对在一起超过十年的夫妻兼战友有什么话想说吧！

许永凯和陈薇涵今年在印度公开赛（超级500赛）和奥尔良大师赛（超级100赛）夺冠，其中印度赛是他们职业生涯迄今为止级别最高的冠军。加上在其他站的出色表现，他们的世界排名从原本的第182位一路来到第44位（截至2022年5月8日）。

我国混双夫妇许永凯（右）和陈薇涵感情要好。（林国明摄）

在许永凯眼中，陈薇涵在生活中和赛场上都是非常认真的人。他对她说：“你的优点可能也是你的缺点。你做任何事情都非常认真，所以有时候太认真也不是好事，有没有听说过一句话，太认真你就输了。”

陈薇涵非常不认同，她笑说：“但是认真也可以赢啊！”

这对夫妻在采访中打打闹闹，看得出感情十分要好。伤病对运动员来说是最致命的伤害，许永凯说陈薇涵不只认真，也很坚强，“经过很多伤病，她还是坚强地站起来。”



从队友到夫妻，许永凯和陈薇涵互相扶持十多年。（林国明摄）

中国双打在国际羽坛上名列前茅，许永凯和陈薇涵表示如果未来有机会，他们分别想和黄雅琼和张楠搭档。

张楠／赵芸蕾和郑思维／黄雅琼是中国不同时期占据世界第一混双之位挺久的组合，前者获得三次混双（2011年、2014年、2015年）世锦赛冠军，后者则在2018年和2019年称霸世锦赛。

陈薇涵说：“如果有机会的话我想和中国队的张楠配一配打混双。因为多数的中国球员他们都是以能力为主，靠速度和力量来取胜，可是当张楠打混双的时候他比较特别。他是技术型选手，他打球很聪明，所以他是奥运冠军。”

许永凯则说：“有机会的话我想和中国队的黄雅琼打球，我觉得她技术非常全面，跟她配的话会让男生的工作很轻松。她会把前面的位置照顾得很好，让在后面打球的男生比较容易。”

