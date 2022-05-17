携手同行：保龄球坛姐妹花　是战友也是竞争对手

陈诗桦与陈诗静是我国保龄球队著名的姐妹。两人虽兴趣相同，但外貌与性格却截然不同，妹妹是姐姐的开心果，姐姐则是妹妹最坚强的后盾。

保龄球姐妹花陈诗桦（Cherie Tan，34岁）与陈诗静（Daphne Tan，32岁）是本地体坛两张相对熟悉的面孔。两人为新加坡国家保龄球队征战超过10年，在东运会上载誉无数，但姐妹俩却表示，走在路上鲜少会被认出。

Zaobao.sg不久前刚采访了这对兴趣相同，但外貌与性格却截然不同的姐妹。记者还直击了她们住家，姐妹俩热情招待，在访问中不仅侃侃而谈，互动自然，还表现出非常活泼可爱的一面。

陈诗桦（左）与陈诗静已为新加坡国家保龄球队征战多年。（叶振忠摄）

陈诗桦说妹妹是个很会带动气氛的人，是个“开心果”，模仿能力超强；陈诗静则将姐姐形容为“仙人掌”，外面虽然有很多刺，里面却是软的。

两人在场上是队友也是竞争对手。陈诗静坦言因为姐姐的成绩比她好，曾妒忌过对方，但其实在她的内心深处却视姐姐为偶像。她还说，姐姐是个很可靠的人，每次她遇到什么困难，都会第一时间找对方帮忙。

然而在一番赞美之后，诗静却又埋怨姐姐个性倔强，总把黑的说成白的，更大爆对方除了保龄球之外，最爱的就是钱。

陈诗静（右）形容姐姐是“仙人掌”，外面虽然有很多刺，里面却是软的。（叶振忠摄）

第31届东运会已于上周五在越南首都河内正式展开，新加坡保龄球队将派四男四女参赛，陈诗桦和陈诗静是其中的两名女将，两人将与梁蕙芬及林惠莹联手为新加坡捍卫东运会保龄球女团金牌。