生活家：园艺夫妻档 组屋内打造绿色天堂

有一百种喜欢，生活就有一百种样子。zaobao.sg自周四（6月9日）起推出《生活家》视频系列，一连五周，每周一集，透过镜头带你走入岛国小人物的生活，看他们如何用自己热爱的方式，用心经营平凡但不单调的小日子。

两年前的疫情阻断措施，小学教师李皜忆和丈夫陈咏健将绿意引入家中，在家种植花草，把四房式组屋打造成绿意盎然的花园。

李皜忆受访时说，园艺是她和丈夫婚后共同培养的兴趣爱好，目前家里共种植了近百盆植物。俩人将植物养在客厅、家中的两个阳台和钢琴房里，让室内充满生气。

李皜忆和丈夫陈咏健将四房式组屋打造成绿意盎然的花园。（谢智扬摄）

除了植物，客厅室内一角的架子上还有许多大大小小的瓶中景（terrarium）。得知爱妻想网购瓶中景装点居家，陈咏健下定决心，上网搜寻资料，购买材料与工具，自学创作瓶中景，渐渐地，也对制作瓶中景产生浓厚兴趣。除了把瓶中景摆在家中，他也把做好的瓶中景送给朋友，对他而言，那是疫情下的关怀方式。

客厅一角的架子上摆放着大大小小的瓶中景。（谢智扬摄）

栽种如同成长 没有捷径

疫情期间，老师们经常给学生上网课，李皜忆突发奇想把教学场景从室内搬到户外的阳台，希望吸引学生注意，激发上网课的兴趣。她也为同事策划教师联谊活动，甚至邀请咏健到学校教老师们做瓶中景，让老师们从中体会自制瓶中景的乐趣。

土壤、阳光和水，都是植物生长的基本条件。有些时候植物原生长得茂盛，过几天却开始枯萎，回天乏术。在李皜忆看来，学生就像植物一样，“不同植物的属性不同。栽种需要耐心等待，没有捷径，不同植物需要不同环境，学生的成长也一样。”

她也分享，家里的一棵仙人掌，本来看起来就要凋谢，任其生长，后来竟越长越大，令她深觉无论发生任何事，都要像棵植物般，坚强的活下去。

陈咏健在制作瓶中景之余，收获了许多乐趣与满足感。他说：“瓶中景不占用太大空间，也无须花太多时间照料。”玻璃瓶子内自然的造景艺术好像一个迷你版玻璃花房，让他发挥无尽的想象力。做瓶中景需要很多专注力，上手后的他，30分钟即可完成一个瓶中景。平日生活若有空，他就会拿出材料，按照心中的设想，专心地完成瓶中景。

婚后培养共同兴趣 拉近彼此距离

李皜忆打趣道：“自从老公培养了做瓶中景的乐趣，除了不需要成天都对着电脑或手机荧光幕，还减少了玩手游的时间，哈哈！”

在家里打造小花园，夫妻俩每天都得花时间照顾园中植物。“每天下班回到家，会定时去观察植物。”周末一到，两人也为植物‘洗澡’，以冲洗叶面上的尘埃。

除了照护家里的植物，夫妻俩周末有空，也会一起去逛花圃，园艺让两人的生活增添更多共同话题，拉近彼此关系。

卧室阳台也充满绿意。（谢智扬摄）

对植物的喜欢，也须学会适时放手。李皜忆喜爱薄荷，曾一度种植了近130盆薄荷。然而，养殖薄荷很需要水分，除了要每天给它浇水，还要为它除虫、修剪。如今她只留下两三盆薄荷，用来泡茶和制作mojito。

李皜忆视植物为生活的调剂品。（谢智扬摄）

给初学者的建议

针对想学习园艺的人，李皜忆建议，与其找一棵别人口中容易种植的植物，更应找到一盆适合自己种植的植物。要养好植物，得先了解植物的属性，尝试去喜欢它，而不是它长得不是自己喜欢的样子，就立刻将它丢掉，毕竟，植物的成长须要等待，要给它时间。

自从接触园艺以来，植物陪伴着夫妻俩，也教导他们要慢下来，去陪伴、多观察它们，给身边人更多时间。

陈咏健认为，生活要学会知足，他说：“我们不能拥有全世界，但我们可以借由制作瓶中景，将一个大花园，放入瓶中，去塑造心中最理想的生活模样。”

“我们要过生活，不是过时间。”生活不是任由年华虚度，朝暮流逝，而是用心经营，平淡的日子也能开出花来，充满喜乐。