生活家：陶艺中观自在 拿捏出人生

陶瓷和日常生活密不可分，碗、盘、杯子等器皿，看似质朴粗糙，却带有厚实的生命力之美。

30年前的一场厨艺比赛，触动中餐馆行政总厨梁志贤学习陶艺。他的家中到处可见陶器，客厅、厨房、饭厅、甚至是卧室，都摆放着他制作的陶瓷作品。

多年来，他完成了逾2000件兼具手感和美感的陶瓷作品。透过双手的温度，直觉和想象，最后经由高温窑烧，走出窑炉的泥巴变身独一无二的艺术品。这些陶艺作品有的朴素、有的实用、有的华丽，没有市价，却更无价。他不断在做陶的过程中找到乐趣与满足感，历练人生。

1992年，梁志贤为了参加厨艺比赛，要为自己烹制的菜肴手作盘子，而决定向哥哥讨教学习陶艺。（谢智扬摄）

美食需要陶器来衬托

餐盘能够衬托美食，让一道菜式的呈现更圆满。1992年，梁志贤为了参加厨艺比赛，要为自己烹制的菜肴手作盘子，而决定向哥哥讨教学习陶艺。

谈到自己的学陶经历，他说：“第一次学做陶其实不成功，做出来的颜色也不是我要的。但我就慢慢学、慢慢做，越做越起劲，好在陶器有永久性，做好的陶艺作品也可以收藏或送人。”

他说，太太对陶艺也有点兴趣，两人早期曾一起做陶瓷，家里还曾经有过迷你窑炉。如今，他每一两个星期会到直落古楼的3Arts做陶、烧陶，平时也到甘榜格南跟陶艺师傅周绍潘学陶艺。

疫情阻断措施的两个月期间，待在家中的时间多了，他因而创作出约40多件陶瓷作品。“有时候下班后在回家的路上想到要做些什么，回家后就做一些碗、杯等，完成之后，就比较容易睡得着。”他将自己的陶艺作品收藏在家中各个角落，或将它们摆放在餐馆中，希望能有机会办一场陶瓷慈善展。

戴着口罩的厨师是梁志贤疫情下完成的陶艺作品。（叶晓虹摄）

喜欢粗犷的陶瓷作品

陶瓷在烧制之后，会因温度等条件不同有了不同的成果，然而这也是陶瓷美的所在。

他坦言自己以前做陶前会先描画出来再做，现在要做什么，则随心所欲。“我喜欢没有规律，比较粗犷的陶瓷作品，像是一些有裂纹的陶瓷，用的其实是较粗的泥，采用‘过水一秒’的手法制作，看起来很自然。”

和许多人一样，梁志贤一开始做陶会追求完美，现在学会了如何审美陶艺作品，方知缺陷也有缺陷美。“粗犷有粗犷的审美方式，有时候也要看作品摆放在哪里，摆在这边不美，摆在另一个地方它就美了。”

陶艺作品崇尚自然天成的美，缺陷有时也是一种美。（视频截图）

他坦言，厨师在厨房里工作，有时候心情会比较浮躁，做陶艺时须全神贯注，可将浮躁化为平稳。做陶艺时会让人乐在其中，心里就聚焦在那块泥上，不想其他东西，一直专注地做，让人忘却嘈杂喧闹的世界。

烧菜和烧陶都具有难度，但梁志贤认为，要做一名陶艺大师要比当一个大厨还要难，陶艺从拉坯到修坯和上釉，大有学问，并谦逊地说自己还要请教许多人。

做陶如同做人

一团软绵绵的泥巴，随着机器的匀速旋转，在梁志贤的双手中灵活地上下移动，很快变成了一个杯子的形状，再一变，又出来一个花瓶的样子。他说：“做陶瓷时不能太紧张，太紧张做陶反而更易失败。遇到苦难或挫折你都要去思考，就好像做错事情得重来，这就是人生……”做陶就好像做人一样，一定要坚持。

手工陶艺的意义在于它的独一无二。在梁志贤看来，陶瓷作品似乎都有生命，多看它几眼，就觉得作品越来越漂亮，百看不腻。他说难以想象自己的生活哪天少了陶艺会如何，若真的就那么一天，那将会是他人生的最后一天。

梁志贤建议初学者可从生活陶开始，做一些家里可用到的杯和碗。（视频截图）

初学者必须先对陶艺有些兴趣，梁志贤建议可从生活陶开始，做一些家里可用到的杯和碗。“用自己做的杯子喝水，喝的水都是甜的。”他强调，最重要的还是找到一个好的老师，以便能进一步激发学习陶艺的兴趣与热忱。

生活对梁志贤来说，是做自己喜欢的事。做陶让他的生活变得不再一样，也改变他看待事物的心情与心境。“我会不断想东西来创作，让自己停不下来，给生活带来动力。”陶艺已成为他生活的一部分，平凡却不简单，用一丝不苟的态度去塑造。