早报骑行2：Cycle-cation半环岛游

《早报骑行私房路线》回来咯！

上一季我们带大家以四条不同路线探索新加坡，这一季我们结合近两年很夯的“宅度假”（staycation）概念，推出三条cycle-cation路线！

好看、好吃、好玩、好睡，你准备好了吗？

半环岛游：集装箱之夜

出发地点：坎贝拉地铁站（Canberra MRT）

出发时间：早上6时10分

宅度假地点：Container Hotel @ Downtown East

这一集我们首先从北部坎贝拉地铁站出发，穿越义顺市镇到实里达下段蓄水池公园（Lower Seletar Reservoir Park）看日出。

实里达下段蓄水池公园不大，从公园一段到另一端大概600米，但是短短的距离却有两段往蓄水池延伸的浮台，所以成了一个看日出的绝佳地点。

历史步桥和临近的Orchid Country Club一角，乍看之下有巴厘岛气息。（摄影/刘永健）

第一个浮台是历史步桥（Heritage Bridge）。实里达下段从前是实里达河，海人实里达人（orang seletar）以前就在这一带居住。

历史步桥（Heritage Bridge）白色的桥头灵感就取自捕鱼用的笼子，而桥身的柱子从远处看就像是旧时奎龙，在曙光下更添怀旧气息。

日出、垂钓、生活。（摄影/刘永健）

另一个浮台为垂钓浮台，不时还能看见钓鱼爱好者在这里垂钓。倒映在水上初升的太阳与天空的太阳相映成趣，垂钓者站在浮台上，剪影看似在钓两个太阳。

提醒：骑行经过义顺市镇时要特别留意，清晨已有不少人在巴士站等巴士，步道上也不时有骑士穿行，要特别留意。

早餐：宏茂桥5道-香港九龙点心

看了日出就往南骑行约5公里就能抵达宏茂桥5道的这家咖啡店。店内有一家经营了30年的香港点心，售卖经济实惠又好吃的手工点心。

这里的营业时间是早上8时至晚上10时，但几位老师傅从清晨就开始准备食材，确保8时开档时能将热腾腾的点心呈上。

这里的食材新鲜，点心味道也好，招牌蛋挞也不会太油太腻，一家大小都会有各自所爱的食物，作为骑行的早餐再适合不过。

新鲜的点心最让人心动！（摄影/叶振忠）

下一站，集装箱酒店！

从宏茂桥5道出发，沿着5道往万国方向走，途径宏茂桥Linear Park，很快就会到第一季提到的新加坡最后一个甘榜—— Kampong Lorong Buangkok。

从这里沿着东北河岸环道（PCN North East Riverine Loop）就能抵达Lorong Halus湿地公园，并看到这里标志性的红桥。

早餐后的慵懒加上早晨的阳光也许让孩子们有些疲倦，但公园连道这段路属于轻松骑行路段，加上有树荫遮挡，可以慢慢骑，慢慢看。

过了红桥穿过湿地公园，就进入巴西立的部分。沿着步道骑行，途径巴西立公园，就我们的下塌地集装箱酒店（The Container Hotel @ Downtown East）啦。

提醒：湿地公园之后的路段有泥泞和砂石，部分步道比较狭窄，巴西立的路段也有道路工程进行并有大型车辆进出，骑行这段要特别小心。

入住集装箱改装成的酒店会是什么体验？（摄影/叶振忠）

麻雀虽小五脏俱全- 大房小房各自精彩

这家由Singapore Hotel On Wheels (SHOW）经营的酒店，卖点就是将20英尺和40英尺两个尺寸的集装箱，改装成各具特色的酒店客房。

40英尺集装箱（大房）备有一个独立房间（双人床），客厅也有张沙发床，还有小饭厅、厕所、厨房和冰箱等，可以说是麻雀虽小五脏俱全。

除了这些基础硬体设施，还有一些贴心设备如：备有Netflix和Disney+的电视系统、Google Home蓝牙音箱、一大一小的空气净化器、吹风筒、手机消毒器等。（如果你带孩子出行，你就会非常感恩电视备有Netflix等软件，简直就是父母救星！）

20英尺集装箱（小房）如同一般酒店客房，备有双人床、床头柜和厕所等基础设施，但不同的设计让住宿体验更不同。

大小房设计各异各自精彩，还有可租用的烧烤架、住宿区的游乐设施等，一家大小的娱乐一个地点搞定

提醒：12月是雨季，若是碰上雨天，客厅靠近集装箱门口会较脏与潮湿。另外也需要准备雨具，若要到邻近的Downtown East也需要备伞哦！

游乐设施就在酒店门口，打造不一样的住宿体验！（摄影/李健伟）

淡滨尼：我的打卡照片圣地！

说起淡滨尼或是组屋外墙设计，不少人会想到淡滨尼大牌416那一带旧电视静止画面。如果抵达酒店的时间偏早，想要先吃午餐再到处逛逛，那淡滨尼这这几座组屋会是不错的选择。

若是从Downtown East出发，我的行程建议是：

Blk 497 Tampines st 45 （篮球场与红砖外墙） Blk 495B Tampines st 43（黑白洋房设计） Blk 416 Tampines st 41（旧电视静止画面） Blk 857 Tampines st 83（组屋楼下怀旧3D彩绘） Tampines Round 小贩中心（吃砂捞越哥捞面）

将这几个地点输入谷歌地图，然后选择脚踏车骑行路线就行啦！

带孩子玩旧时游戏，也是很棒的亲子互动活动！（照片/叶振忠）

又一次日出 又一趟难忘亲子游

距离Downtown East7公里以外是另一个著名的观看日出地点—— Changi Boardwalk。

阵阵的海浪声和早晨的虫鸣，这估计是最让人向往的起床闹钟吧？看完日出后往附近的Changi Village骑去就能吃到著名的椰浆饭，但这里的食物种类选择有限，若不是太饿可以前往勿洛或是东海岸再吃早餐。

从这里继续前行有两个路段选择：

选择一：Changi Coast Road与Tanah Merah Coast Road

从Changi Village往前走就会经过樟宜海边，再前行就会抵达Changi Coast Road和Tanah Merah Coast Road。这段到东海岸长约20公里的道路，好处是路面上有脚踏车专用道，而且路段笔直，所以骑行更顺畅。但缺点就是，这段路几乎没有歇脚处，若是带上孩子骑行需要准备充足水源和做好防晒，当然还要备有雨具。

选择二：原路折返 经勿洛到东海岸公园

另一个选择就是原路折返往勿洛方向骑行。优点是一路上有更多休息点，读饿了渴了也可随时找咖啡店补充能量，而且路程也较短（12公里左右）。

但缺点是，Loyang Ave有一段约5公里的上坡路，对孩子（大人们也是）颇有挑战性。

来这里看日出，飞机是照片中的常客！（摄影/李健玮）

回家！下周圣淘沙见！

从东海岸公园开始就不需多加介绍，沿着公园连道一路骑行，到了滨海湾花园和金沙，很快就能到市政府地铁站。

下一集我们就从市政府地铁站出发，到牛车水吃早餐后往圣淘沙这个著名旅游景点骑去。等等，你真的认为你认识圣淘沙？跟着我们的脚步（脚踏车轮）重新认识这个岛屿，我们还会出海到另两个岛屿上骑行哦。隔天早上的行程也包括了上山探险找寻失落坟碑，然后再骑行前往Jurong East MRT。

我们下周见咯！

想要获得详细路线，可点击这里，或是扫描以下QR码获得谷歌路线图。