早报骑行2：Cycle-cation半环岛游

来自 / 早报数码

文 /
刘永健

图 /
林玲莉

摄影 /
叶振忠

剪辑 /
刘永健

摄像 /
李健玮

发布 / 2021年12月9日 3:00 PM

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《早报骑行私房路线》回来咯！

上一季我们带大家以四条不同路线探索新加坡，这一季我们结合近两年很夯的“宅度假”（staycation）概念，推出三条cycle-cation路线！

好看、好吃、好玩、好睡，你准备好了吗？

半环岛游：集装箱之夜

出发地点：坎贝拉地铁站（Canberra MRT）

出发时间：早上6时10分

宅度假地点：Container Hotel @ Downtown East

这一集我们首先从北部坎贝拉地铁站出发，穿越义顺市镇到实里达下段蓄水池公园（Lower Seletar Reservoir Park）看日出。

实里达下段蓄水池公园不大，从公园一段到另一端大概600米，但是短短的距离却有两段往蓄水池延伸的浮台，所以成了一个看日出的绝佳地点。

 

历史步桥和临近的Orchid Country Club一角，乍看之下有巴厘岛气息。（摄影/刘永健）

第一个浮台是历史步桥（Heritage Bridge）。实里达下段从前是实里达河，海人实里达人（orang seletar）以前就在这一带居住。

历史步桥（Heritage Bridge）白色的桥头灵感就取自捕鱼用的笼子，而桥身的柱子从远处看就像是旧时奎龙，在曙光下更添怀旧气息。

 

日出、垂钓、生活。（摄影/刘永健）

另一个浮台为垂钓浮台，不时还能看见钓鱼爱好者在这里垂钓。倒映在水上初升的太阳与天空的太阳相映成趣，垂钓者站在浮台上，剪影看似在钓两个太阳。

提醒：骑行经过义顺市镇时要特别留意，清晨已有不少人在巴士站等巴士，步道上也不时有骑士穿行，要特别留意。

早餐：宏茂桥5道-香港九龙点心

看了日出就往南骑行约5公里就能抵达宏茂桥5道的这家咖啡店。店内有一家经营了30年的香港点心，售卖经济实惠又好吃的手工点心。

这里的营业时间是早上8时至晚上10时，但几位老师傅从清晨就开始准备食材，确保8时开档时能将热腾腾的点心呈上。

这里的食材新鲜，点心味道也好，招牌蛋挞也不会太油太腻，一家大小都会有各自所爱的食物，作为骑行的早餐再适合不过。

新鲜的点心最让人心动！（摄影/叶振忠）

下一站，集装箱酒店！

从宏茂桥5道出发，沿着5道往万国方向走，途径宏茂桥Linear Park，很快就会到第一季提到的新加坡最后一个甘榜—— Kampong Lorong Buangkok。

从这里沿着东北河岸环道（PCN North East Riverine Loop）就能抵达Lorong Halus湿地公园，并看到这里标志性的红桥。

早餐后的慵懒加上早晨的阳光也许让孩子们有些疲倦，但公园连道这段路属于轻松骑行路段，加上有树荫遮挡，可以慢慢骑，慢慢看。

过了红桥穿过湿地公园，就进入巴西立的部分。沿着步道骑行，途径巴西立公园，就我们的下塌地集装箱酒店（The Container Hotel @ Downtown East）啦。

提醒：湿地公园之后的路段有泥泞和砂石，部分步道比较狭窄，巴西立的路段也有道路工程进行并有大型车辆进出，骑行这段要特别小心。

 

入住集装箱改装成的酒店会是什么体验？（摄影/叶振忠）

麻雀虽小五脏俱全- 大房小房各自精彩

这家由Singapore Hotel On Wheels (SHOW）经营的酒店，卖点就是将20英尺和40英尺两个尺寸的集装箱，改装成各具特色的酒店客房。

40英尺集装箱（大房）备有一个独立房间（双人床），客厅也有张沙发床，还有小饭厅、厕所、厨房和冰箱等，可以说是麻雀虽小五脏俱全。

除了这些基础硬体设施，还有一些贴心设备如：备有Netflix和Disney+的电视系统、Google Home蓝牙音箱、一大一小的空气净化器、吹风筒、手机消毒器等。（如果你带孩子出行，你就会非常感恩电视备有Netflix等软件，简直就是父母救星！）

20英尺集装箱（小房）如同一般酒店客房，备有双人床、床头柜和厕所等基础设施，但不同的设计让住宿体验更不同。

大小房设计各异各自精彩，还有可租用的烧烤架、住宿区的游乐设施等，一家大小的娱乐一个地点搞定

提醒：12月是雨季，若是碰上雨天，客厅靠近集装箱门口会较脏与潮湿。另外也需要准备雨具，若要到邻近的Downtown East也需要备伞哦！

游乐设施就在酒店门口，打造不一样的住宿体验！（摄影/李健伟）

淡滨尼：我的打卡照片圣地！

说起淡滨尼或是组屋外墙设计，不少人会想到淡滨尼大牌416那一带旧电视静止画面。如果抵达酒店的时间偏早，想要先吃午餐再到处逛逛，那淡滨尼这这几座组屋会是不错的选择。

若是从Downtown East出发，我的行程建议是：

  1. Blk 497 Tampines st 45 （篮球场与红砖外墙）
  2. Blk 495B Tampines st 43（黑白洋房设计）
  3. Blk 416 Tampines st 41（旧电视静止画面）
  4. Blk 857 Tampines st 83（组屋楼下怀旧3D彩绘）
  5. Tampines Round 小贩中心（吃砂捞越哥捞面）

将这几个地点输入谷歌地图，然后选择脚踏车骑行路线就行啦！

 

带孩子玩旧时游戏，也是很棒的亲子互动活动！（照片/叶振忠）

又一次日出 又一趟难忘亲子游

距离Downtown East7公里以外是另一个著名的观看日出地点—— Changi Boardwalk。

阵阵的海浪声和早晨的虫鸣，这估计是最让人向往的起床闹钟吧？看完日出后往附近的Changi Village骑去就能吃到著名的椰浆饭，但这里的食物种类选择有限，若不是太饿可以前往勿洛或是东海岸再吃早餐。

从这里继续前行有两个路段选择：

选择一：Changi Coast Road与Tanah Merah Coast Road

从Changi Village往前走就会经过樟宜海边，再前行就会抵达Changi Coast Road和Tanah Merah Coast Road。这段到东海岸长约20公里的道路，好处是路面上有脚踏车专用道，而且路段笔直，所以骑行更顺畅。但缺点就是，这段路几乎没有歇脚处，若是带上孩子骑行需要准备充足水源和做好防晒，当然还要备有雨具。

选择二：原路折返 经勿洛到东海岸公园

另一个选择就是原路折返往勿洛方向骑行。优点是一路上有更多休息点，读饿了渴了也可随时找咖啡店补充能量，而且路程也较短（12公里左右）。

但缺点是，Loyang Ave有一段约5公里的上坡路，对孩子（大人们也是）颇有挑战性。

 

来这里看日出，飞机是照片中的常客！（摄影/李健玮）

回家！下周圣淘沙见！

从东海岸公园开始就不需多加介绍，沿着公园连道一路骑行，到了滨海湾花园和金沙，很快就能到市政府地铁站。

下一集我们就从市政府地铁站出发，到牛车水吃早餐后往圣淘沙这个著名旅游景点骑去。等等，你真的认为你认识圣淘沙？跟着我们的脚步（脚踏车轮）重新认识这个岛屿，我们还会出海到另两个岛屿上骑行哦。隔天早上的行程也包括了上山探险找寻失落坟碑，然后再骑行前往Jurong East MRT。

我们下周见咯！

想要获得详细路线，可点击这里，或是扫描以下QR码获得谷歌路线图。

 

 

扫描QR码获得集装箱之夜谷歌骑行地图。

当骑行成为生活中不可或缺的习惯，当“宅度假“成为新的放松方式，这两者是否能合二为一，锦上添花？《早报骑行私房路线2》通过三条路线介绍三种截然不同的“宅度假”体验，东南西北走透透！ 重温第一季《早报骑行私房路线》：点击观看完整系列

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