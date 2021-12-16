早报骑行2：2天1夜 圣淘沙海陆骑车“跳岛”

准备好行李，检查好脚踏车，带上泳衣！我们这次cycle-cation到圣淘沙！

第一站：80年的老味道

上一次的路线我们的终点站是市政府地铁站，这一次我们从这里出发，经过牛车水往圣淘沙骑行而去。

早上7时许的牛车水人潮已经络绎不绝，各色早餐选项应有尽有，一家大小不怕找不到合适的早餐。这天早上我想吃些传统的，所以骑行来到位于恭锡路的这家中亚餐室。

80年的老店，靠的就是传统烤面包和南洋咖啡。（摄影/李健玮）

手工自制的咖椰，自家调制的咖啡豆和茶粉，餐牌上的选项也不多，但“贵金不贵多”的精神就体现在此。

传统烤面包的温度将牛油适当融化，甜而不腻的咖椰犹如调和剂，让整体口感不至于过于油腻。传统南洋咖啡的香气难以言喻，但看着许多老顾客前来光顾，不管是打包带走或是在店内享用，这家店的咖啡肯定有它的魔力。

吃完早餐，我们出发咯！

临近怡丰城外的脚踏车步道直通圣淘沙。（摄影/李健玮）

第二站：升涛湾码头

吃完早餐后继续路程，我们一路骑行往升淘湾。

打开谷歌骑行地图，跟着导航走就不会迷路—— 从恭锡街出发，途经丹戎巴葛，就会连接到吉宝路和西海岸大道。

带着孩子骑行这段路需要留意—— 有些路段比较狭窄，也有一些临近马路，所以要放慢速度小心骑行。

到了怡丰城之后，在商场外往圣淘沙的方向就是大家熟悉的步道。行人步道和脚踏车步道并排，但第一次骑行过岛才发现“内有乾坤”！

首先，过岛后需要进入一个地下隧道，过程中需要将脚踏车推下、过隧道、再推上楼梯。来到出口就会与车子同个方向入岛，但是是通过一条林荫小路，所以别担心，你没有迷路！

到升涛湾的路段从入口处的交通圈开始就必须骑行在马路上，这对于带着孩子一同骑行的家长可能会有些担心。

但相对安全的是，路面上靠路墩旁的道路被漆上绿色，属于骑行专用道，所以上斜坡若是需要停下休息还是可以的。

路面上漆上绿色的部分为脚踏车专用车道。（摄影/刘永健）

骑行约10-15分钟就能抵达升涛湾的码头啦。

出行前的几个提醒：

前往两个岛屿的船只只有在星期五、星期六和星期天固定时间往返，所以一定要上网查好时间，并预留骑行时间。 最好提前订票。由于疫情所以登船有人数限制，所以周末的船票几乎在星期三之后就全部售罄，若能提前一星期订票最好。 岛上没有食物也没有饮料可以购买的，出发前最好在码头的便利商店补货，带些食物来个即兴小 野餐也是不错的选择！

准备好了？那我们出发咯！

再见新加坡！我们出海咯！（摄影/李健玮）

带脚踏车到岛上去不需要额外付费。（摄影/刘永健）

第三站：拉扎鲁斯岛和圣约翰岛

距离码头外15分钟左右的航程后就能抵达拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）的码头。这不是唯一能来到岛上的方式—— 从Marina South Pier也能乘船来到与拉扎鲁斯岛相连的圣约翰岛，同样能步行到此。

来到岛上做什么？拉扎鲁斯岛上没有斜坡，也没有泥泞沙石的路况，所以骑行起来非常舒服。另外，沿着海岸线有很多能够席地而坐的地方，吹着海风喝着咖啡，还是挺惬意的。

与Lazarus相连的圣约翰岛就比较不适合骑行——很多岛上的景点都需要爬上台阶，沿海的道路是脚踏车与行人共享，可以说相当狭窄，必须要非常小心。

若没有太多的活动安排（如到沙滩或是海边），建议搭乘早上9点或是9点30分的船上岛，约10点30分或11点的船回升涛湾码头就够了。

蓝天、白云、海浪、沙滩和我的脚踏车！（摄影/李健玮）

回到本岛后就是午餐时间。如果肚子已经饿了，建议现在升涛湾这里吃了再继续骑行，因为从这里到岛的另一端有相当多的坡道，吃了才有力气继续前行！

这天我们的午餐是Greenwood Fish Market的海鲜大餐，虽然消费偏中高，但就如同出国旅行一般，好好犒赏自己也是很重要的！

骑行一早上，是时候犒赏自己咯！（摄影/李健玮）

吃完饭继续骑行。

接下来的路线是沿着圣淘沙著名的三个沙滩骑行，目的地是位于Siloso Point附近的海滨步道（Coastal Trail）。需要注意的是，升涛湾毕竟还是一个住宅区，骑士路段偶尔会与住宅区很近，所以还是得互相尊重。

另外，原路重返圣淘沙沙滩区，虽然路程不长但斜坡有点陡，带孩子骑行可能要特别留意。

沿着圣淘沙的著名沙滩骑行的体验与平时有所不同，骑行过三个沙滩你会发现每个沙滩的“个性”有所不同，所以所吸引的人潮也不一样，可以来个“跳沙滩”体验一下哦。

来到近Siloso Point这里，跟着地图往下走就会看到海滨步道Coastal Trail。

这个步道不长，是个回路，所以不需要担心迷路。来到步道的中间部分会看到一个海滩—— 被誉为圣淘沙神秘圣地的丹戎茅（Tanjong Rimau）沙滩。

但它的神秘也吸引了许多人过来打卡拍照甚至“寻宝”，导致原始的海洋生态环境遭到破坏。所以如果要更加认识且保护这个美丽的海滩，可参与圣淘沙举办的导览团，详情可点击这里。

在圣淘沙能做的、能玩的非常多，暂时就先介绍到这里，剩下的由你自己去探索！

参与圣淘沙的导览团，以更环保的方式认识及爱护这个神秘海滩。（摄影/李健玮）

第五站：启程回家！

隔天早上启程回家，先到附近的Seah Im Food Centre吃早餐，尝试著名的咖喱饭和马来卤面。

之后的路线有两个选择：

路线一：沿着西海岸大道往前走，途径西海岸公园，再往前跟着地图就能抵达西部Jurong East地铁站。这条路线的好处是最快、最短且笔直的路线，但缺点是很多时候都没有树荫，可能会有些炎热。还有就是沿途没太多风景可看，骑行起来会稍嫌无聊。

路线二：沿着西海岸大道前行，来到亚历山大路转弯，经过吉门营房（Gillman Barrack），然后再到Queensway Shopping Center，一路骑行还能到网红咖啡店Cafe Colbar打卡和休息。之后很快就能通过Ulu Pandan PCN抵达Jurong East MRT。

这一次的“跳岛”行就暂时到此，下一期见！

途径公园还可进去走走看看！（摄影/刘永健）

想要获得详细路线，可点击这里，或是扫描以下QR码获得谷歌路线图。