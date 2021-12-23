早报骑行2：特殊儿乐骑32公里cycle-cation

第三集的《早报骑行私房路线2》，我们找来一组嘉宾陪我们一起骑行。

这一系列所设计的路线，除了是加入了不同主题的住宿元素，更重要的是路线以符合一家大小舒适度为主。

所以我们就请了Ah Bob李欣赏一家三口跟我们一起出发，从新加坡西部一路往北骑行回到我们第二系列的起点——义顺。

Ah Bob李欣赏和太太林慧慧同是我们报馆前同事，现在夫妻俩共同经营The Fat Farmer这家公司，提供摄影和摄像相关服务。

14岁的乐乐（李俊乐）是大家的开心果，主要负责的是吃喝玩乐，还有健康长大。爸妈在生活中利用各种方式机会教育，因为“#我家有个自闭儿”，所以要让他学会生活自理，也是一件不简单的事。

而更不简单的，是慧慧在几年前患上了鼻咽癌，需要接受化疗和电疗。希望、耐心和时间，成了这段日子的奢望。

骑行，成了俊乐学习接受“change is ok”的方式、慧慧锻炼体力的途径、一家人创造美丽回忆的机会。从10公里、20公里慢慢骑行到40公里，这已经不只是路程上的距离，而是三个人人生旅途的完美里程碑。

这一趟约30公里的行程，我们会途径小桂林、克兰芝阵亡战士纪念碑、入住胡姬乡村俱乐部。我们会吃小饼干、吃炒饭、吃奢华大餐、喝milo、打保龄球、游泳等。

我们会像一家人，记录一段平淡但幸福的cycle-cation。

记：乐乐的cycle-cation初体验！

出发前替爸爸的轮胎泵风，你看乐乐的眼神是不是特别认真？（叶振忠摄）

那天的小桂林阳光和煦，幽静的公园里只有我们的欢笑声和我快乐的歌声。那天的我很快乐，我和爸妈再次出门骑行，这次还能去住酒店呢！（叶振忠摄）

骑行对患有自闭症的乐乐来说，是对自我学习能力的一个挑战。他学习如何在骑行时听爸妈口诉的指令，甚至还“领头”骑行，挑战自我。（叶振忠摄）

这次的路线我们以食物作为地标，因为能让乐乐努力骑行的其中一个原因是——食物！但事与愿违，来到7-11想买最爱的三明治，却一个也没有！Ah Bob爸爸一直说“Change is ok！”，乐乐也没有发脾气，看来进步了呢。（叶振忠摄）

第一次来到克兰芝阵亡战士纪念碑，对这些保护我们国土的每一位英雄致敬！（叶振忠摄）

乐乐的心思是单纯洁净的——那天他走过每一个墓碑，手都在墓碑上轻轻地碰一下，好像在感受，也如同在对话。我们世俗的忌讳和对死亡的害怕，在他温柔的触摸显得特别突兀。（叶振忠摄）

午餐后的12公里，我们是互相鼓励一路骑行而来。对于乐乐来说，Orchid Country Club像是一个触手可及的目标，只要安全许可，他随时用尽全力向前骑行。抵达时，我们的欢呼声此起彼落，每个人心中对“终于抵达”应该有不同的诠释，只有乐乐一心就向着Orchid Country Club而来。（叶振忠摄）

Photo caption: 将脚踏车推入并途经大厅，这个场景很新鲜。cycle-cation的风潮正甚，许多酒店如Orchid Country Club也推出骑行特别配套，可以考虑看看哦！（叶振忠摄）

“如果很累了可以不用下水，不必为了拍摄累坏自己”- 身为制作人我是这样说的，但慧慧却希望俊乐能到水里玩一玩，重拾许久未碰的游泳这项运动。慧慧因为鼻咽癌的电疗，耳朵较易受到感染，所以在一旁陪伴着父子俩。（叶振忠摄）

你有多久没有开怀而笑？（叶振忠摄）

想要获得详细路线，可点击这里，或是扫描以下QR码获得谷歌路线图。