早报骑行2：特殊儿乐骑32公里cycle-cation

第三集的《早报骑行私房路线2》，我们找来一组嘉宾陪我们一起骑行。
这一系列所设计的路线，除了是加入了不同主题的住宿元素，更重要的是路线以符合一家大小舒适度为主。
所以我们就请了Ah Bob李欣赏一家三口跟我们一起出发，从新加坡西部一路往北骑行回到我们第二系列的起点——义顺。
Ah Bob李欣赏和太太林慧慧同是我们报馆前同事，现在夫妻俩共同经营The Fat Farmer这家公司，提供摄影和摄像相关服务。
14岁的乐乐（李俊乐）是大家的开心果，主要负责的是吃喝玩乐，还有健康长大。爸妈在生活中利用各种方式机会教育，因为“#我家有个自闭儿”，所以要让他学会生活自理，也是一件不简单的事。
而更不简单的，是慧慧在几年前患上了鼻咽癌，需要接受化疗和电疗。希望、耐心和时间，成了这段日子的奢望。
骑行，成了俊乐学习接受“change is ok”的方式、慧慧锻炼体力的途径、一家人创造美丽回忆的机会。从10公里、20公里慢慢骑行到40公里，这已经不只是路程上的距离，而是三个人人生旅途的完美里程碑。
这一趟约30公里的行程，我们会途径小桂林、克兰芝阵亡战士纪念碑、入住胡姬乡村俱乐部。我们会吃小饼干、吃炒饭、吃奢华大餐、喝milo、打保龄球、游泳等。
我们会像一家人，记录一段平淡但幸福的cycle-cation。
记：乐乐的cycle-cation初体验！
想要获得详细路线，可点击这里，或是扫描以下QR码获得谷歌路线图。
当骑行成为生活中不可或缺的习惯，当“宅度假“成为新的放松方式，这两者是否能合二为一，锦上添花？《早报骑行私房路线2》通过三条路线介绍三种截然不同的“宅度假”体验，东南西北走透透！
重温第一季《早报骑行私房路线》：点击观看完整系列