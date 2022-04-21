早报骑行3：探路觅食 东部环岛绿道

全长150公里的环岛绿道（Round Island Route）目前已完成一半，首阶段75公里路段1月正式启用，将新加坡东部海岸线周边的绿色空间串联起来。人们可以从实里达下段蓄水池一路骑着脚踏车往东到樟宜，然后转向西南方，穿过东海岸公园和市区，来到拉柏多公园一带，途中多处可欣赏漂亮的海景与自然生态。

如果你已报名参加华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle），可以根据我们的地图一面累积里数，一面重新认识新加坡。华侨银行“骑车乐”脚踏车大会虚拟赛项目包括四人一组的虚拟团体挑战赛、海峡时报60公里和100及200公里的长距离单人虚拟赛。有兴趣的公众可从即日起至4月25日上网报名参加。

早报骑行私房路线系列3将分三期带领大家探索这条东部环岛绿道沿途和周边好吃的去处和有趣的景观，让你在狮城当一天骑行旅客。无论你从哪里出发，都可根据自己的喜好和想拜访的景点或食肆计划路线去骑透透，吃饱饱。

第一期的路段从东北部的划手湾开始，途经惹兰加由、盛港河畔公园、榜鹅水道公园、罗弄哈鲁士湿地、巴西立公园、巴西立海滩、罗央道，直到樟宜村。

划手湾风景辽阔

划手湾（Rower's Bay）是欣赏岛国夕阳景色最佳的地点之一，步行与骑行皆方便的木桥上也是热门打卡点。从划手湾远眺义顺堤坝，风景辽阔，沁人心扉。这里设有饮料与骑车配件贩卖机、淋浴设施、脚踏车修理站等，便利又贴心。这里也是受欢迎的水上运动和野餐地点。

划手湾（Rower's Bay）除了能看到蓝天白云的美丽景色，傍晚时还能看到美丽的日落。（摄影 / 叶振忠）

惹兰加由美食云集

惹兰加由（Jalan Kayu）向来是东北部的餐饮热点，由街头巷尾两家售卖清真认证印度美食的食肆坐镇，近年来也有不少新派餐馆进驻。大雅居酒屋（Daya Izakaya）据称是本地第一家拥有清真认证的“居酒屋”，慢工出细活烤出来的串烧香味扑鼻，还提供无酒精香槟。Tenderbest Makcik Tuckshop虽然是炸鸡连锁店，但惹兰加由分店却布置得如秘密花园般绿意盎然，在里头用餐仿佛能将都市尘嚣挡在门外。



阳光从天井洒下，这家弥漫着咖啡香的快餐连锁是个价廉物美的好选择。（摄影 / 叶振忠）

惹兰加由也有不少传统美食老字号，例如1986年创立、1990年搬到惹兰加由的享顺乌打，至今有超过35年历史，店门口现点现烤的乌打也让五脚基鲜香飘散。

阵阵窝打香就像闹钟，每天准时唤醒住在这一带的居民。（摄影 / 叶振忠）

街头的瑞隆蛋庄也在这里营业了数十年，售卖各级鸡蛋，虽然做的是批发生意，也有不少散客到来购买一盘盘比市场零售价来得便宜的鸡蛋。

走过路过不要错过！这里的甘榜鸡蛋价格比一般市场价便宜，可谓“鸡”不可失哦！（摄影 / 叶振忠）

印尼舞街名

惹兰加由的私宅区内有六条街道，有趣的是，这些街道都以印度尼西亚传统舞蹈命名，例如惹兰达里庇邻（Jalan Tari Piring）源自西苏门答腊省索洛克（Solok）的碟舞；惹兰达里利邻（Jalan Tari Lilin）的意思是蜡烛舞；惹兰达里巴容（Jalan Tari Payong）则是伞舞。在这里骑行穿梭，感受异国文化风情。

你应该对Jalan Kayu不陌生，但在小公园后边这些以印尼传统舞蹈命名的街道，你又是否知道？（摄影 / 叶振忠）

实里达机场旁黄昏晚餐

位于实里达航空景（Seletar Aerospace View）的速成脚踏车咖啡座（Soek Seng 1954 Bicycle Cafe）面对着实里达机场飞机跑道，是脚踏车骑士喜爱的歇脚处。在速成不但能欣赏经典竞赛和公路脚踏车收藏，傍晚在户外用餐时，绝美的夕阳落日景色尽收眼底。

日落骑行到此，看着飞机的起降也是一道美丽风景。（摄影 / 杨全龙）

巴西立新脚车连道

越过罗弄哈鲁士红桥后不久来到巴西立第一农道（Pasir Ris Farmway 1），这里新开拓了一段公园连道，向左拐可沿着新铺的柏油路一路前进，直接来到广阔怡人的巴西立公园。让骑士们避开巴西立第3通道（Pasir Ris Drive 3）和白沙乐怡度假村（Downtown East）一带熙来攘往的人行道，省却骑士为顾及行人而得下车推车的麻烦。

新的公园连道让骑行到巴西立公园更方便安全，即使是夜晚照明也充足，骑士可更放心骑行。（摄影 / 叶振忠）

罗央道隐藏版大虾面

隐藏在罗央道（Loyang Way）工业区食阁的罗央大道大虾面，地点虽然偏远，但名声响亮，吸引全岛各地的老饕来尝鲜。虾面汤汁浓郁芳香，点了大虾面，食客还能根据自己的口味追加排骨、猪肠、猪皮和鲍鱼等配料。

隐藏在洛阳工业区的好吃大虾面经常吸引老饕大老远来关顾，你吃过了吗？（摄影 / 叶振忠）

樟宜村美食缤纷多彩

樟宜村美食云集，有价格亲民、选择众多的樟宜村熟食中心，也有散布在樟宜海边沿岸的临海餐馆。熟食中心旁的精酿啤酒专卖店Litte Island Brewery，售卖多种自家酿造的精酿啤酒，骑了一天的车，在露天座位轻啜一口清凉啤酒，真是一大享受。

这个小型酿酒厂的酒类选择众多，相信能满足不同的酒客，甚至不喜爱啤酒的朋友也可尝试其中一些口味哦。（摄影 / 叶振忠）

“躲”在公务员俱乐部（Civil Service Club）一楼的的Kibar提供东瀛风味烧烤美食，食物多元可口。餐馆一大亮点是装潢，殖民地风格的实木酒吧融合了现代设计，户外露天座位还拥有无敌海景。

这家隐藏在CSC的日式美食与烧酒地点室内室外皆宜人，哪怕不是骑行也应该来体验看看哦。（摄影 / 叶振忠）

特别推荐菜单上的韩式豆腐汤和特调柚子鸡尾酒，搭配一起让人耳目一新。（摄影 / 叶振忠）

樟宜村一家“元老”级的打卡地点是位于尼德拉文路（Netheravon Road）的The Coastal Settlement。这家餐馆茶座由殖民地时代英军留下的老营房改建而成，室内的大理石和木桌，户外的古董秋千，仿佛让人坐上时光机，回到黑白相片中的昔日。

这家餐馆从室内到室外处处都是打卡点，经典的椰浆饭是必点菜色，到访一定要好好打卡！（摄影 / 叶振忠）

骑行贴士

从北往南前往惹兰加由，最直接的方式是通过皮卡迪利路（Piccadilly Rd），沿途能欣赏殖民地时代的黑白洋房。来到惹兰加由后，由于道路狭窄，建议下来推车以策安全，同时又能从容体验周围景观和店铺。若要更快速绕过惹兰加由，不妨使用西侧的实里达航空通道（Seletar Aerospace Way）和盛港西路（Sengkang West Road），再左拐进入盛港西大道（Sengkang West Way），这里人行道较阔，人流也较少。

这条路线不管早上或傍晚都有各自精彩的风景，可自行安排时间，但需要注意某些路段比较狭窄，需放慢速度骑行。（摄影 / 叶振忠）

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