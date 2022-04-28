早报骑行3：寻小济州访如切加东 —— 东部环岛绿道

全长150公里的环岛绿道（Round Island Route）首阶段75公里路段1月正式启用，人们可以从实里达下段蓄水池一路骑着脚踏车往东到樟宜，然后转向西南方，穿过东海岸公园和市区，来到拉柏多公园。

早报骑行私房路线系列3将分三期带领大家探索这条东部环岛绿道沿途和周边好吃的去处和有趣景观，让你在狮城当一天骑行旅客。无论你从哪里出发，都可根据自己的喜好和想探访的景点或食肆计划路线去骑透透，吃饱饱。

本周我们从上一期的终点樟宜村出发，途经有新加坡“小济州岛”之称的樟宜湾，骑过紧挨樟宜机场周边的丹那美拉海岸路，穿越东海岸公园，一起去如切路和丹戎加东寻幽探秘。

如果你已报名参加华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle），可以根据我们的路线一面累积里数，一面重新认识新加坡。

早报骑行私房路线 “打卡”赢好礼

即日起，只要跟随“早报骑行私房路线3”，沿途“打卡”并分享至个人社交媒体平台上，便有机会赢取一份价值49元的Sunday Shades Co. 太阳眼镜，共三份等待读者赢取。活动将于6月6日（星期一）截止。

参与方式：

樟宜湾野餐

离开樟宜湾，骑过樟宜机场旁的丹那美拉海岸路之后，我们从东海岸公园穿过地下道，来到如切路。沿着五彩缤纷的店屋和受保留建筑骑行，欣赏娘惹风格建筑的同时，也能找到许多有趣的店铺。



颜色绚丽的土生华人房子让如切成为游客热衷的打卡点，记得别错过一角的迷你咖啡店！（摄影 / 叶振忠）

狭窄的门面和美丽的设计是传统土生华人房子的代表。（摄影 / 叶振忠）

Mr & Mrs Morgan Prata是如切的一道地标美食，薄薄又煎得特别香脆的印度煎饼，吸引全岛各地的饕客前来“朝圣”。

这里的印度煎饼特点是香脆，所以喜好因人而异，需注意早餐和午餐期间会出现排队人潮。（摄影 / 叶振忠）

在七彩店屋的一隅，是年初新开张、来自曼谷的Kohi Roastery & Coffee Bar，这里售卖各种黑白咖啡潮饮。有趣的是，这里只收现金，但你能够根据自己的喜好来决定付多少钱，是名副其实的“良心咖啡”。

就在这里！你看到迷你咖啡店了吗？（摄影 / 叶振忠）

注意咯！小费收费制为限定促销，下单前请查询清楚！（摄影 / 叶振忠）

如切越南咖啡（Joo Chiat Caphe）是结合了新加坡和越南风味的个性小吃店。这里售卖六种越式三明治（Banh Mi），最受欢迎的是马鲛鱼乌打三明治，通常很快就卖光。

走过路过不要错过，道地越南咖啡和法式面包。（摄影 / 叶振忠）

结合原本的otah本行加上合伙人另一半皆对越南法式面包制作有经验，这家店的餐点和咖啡都很地道。（摄影 / 叶振忠）

若想品尝马来西亚风味，可到Dickson Nasi Lemak打包炸鸡椰浆饭，一份超过８元的售价并不便宜，但身边的马国友人都称这是最地道的马国风味。

Ginkakuji Onishi则是隐藏在如切邻里的精品肉店。这里售卖各种级别的和牛肉，有不同的部位，也售卖其他肉店难得一见的炖内脏，并有各色日本酱料和调味料，让你在家也能烹制出东瀛美味。

和牛内脏来一份！和牛肉不难找，但内脏就未必了，这家店就有售卖哦。（摄影 / 叶振忠）

丹戎加东寻趣

毗邻如切的丹戎加东也不乏美食飘香的巷子，而这一带最著名的老字号之一是玛德琳蛋挞。这里专门售卖葡式蛋挞，特点据称是口味接近澳门原味，外皮轻酥爽脆，内馅奶香浓郁顺口。想要尝点特别的，可选择班兰口味的蛋挞。

这里的葡式蛋挞有两种大小，有一口吃的小蛋挞也有正常大小的蛋挞，入口皆美味！（摄影 / 叶振忠）

由台湾烘焙名店卡滋屋在丹戎加东开设的Kazo Cafe有各种三明治，也有充满宝岛特色的热食，如砂煲三杯鸡、北港蚵仔面线、台中肉燥饭、台湾蛋炒饭、经典太重牛肉面等。

骑行这一带要小心，走道较狭窄，建议可推脚踏车逛。（摄影 / 叶振忠）

附近著名的小吃店还有荣高叉烧云吞面和榜鹅椰浆饭等。

除了食肆，丹戎加东也有好些具特色的个性小店。ATTM Leather是琳琅满目的皮革店，提供各种质地的皮革和工具，还有手作包包供选购。

这里有各式皮革和手作坊，有兴趣的朋友可上网查询。（摄影 / 叶振忠）

由四名年轻人创办的海风书屋是本地罕见的独立华文书店，不仅售卖海内外的华文小说、散文、杂志、诗集，也有自家出版的作品。骑车累了，不访停下来走进书店，让书香伴你消磨一个午后。

朝市区挺进

逛完了如切和丹戎加东，回到东海岸公园继续向西挺进，你会越过滨海堤坝，然后沿着滨海湾公园前行，最后来到本期终点滨海湾金沙。要在这里填饱肚子，除了滨海湾金沙内的餐馆和食阁，附近的滨海艺术中心、驳船码头、克拉码头的餐饮场所也不胜枚举。

东海岸公园到市区的路线明确，新手骑士也不会迷路。（摄影 / 叶振忠）

骑行贴士

樟宜湾、丹那美拉海岸路这长长的一段路都没有树荫，沿途很少补水点，建议做好防晒准备，同时多带一两瓶水以备不时之需。丹那美拉海岸路上有一段设在公路上的脚踏车专用道，新手骑士若不想和往来的卡车靠得太近，可以使用公路旁的公园连道。

如切和丹戎加东一带的横街窄巷比较多，某些道路若太狭窄，建议下来推车，或者放慢骑行的速度，慢慢欣赏周围的特色建筑。

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