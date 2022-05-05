早报骑行3：新加坡河到拉柏多公园 —— 东部环岛绿道

全长150公里的环岛绿道（Round Island Route）首阶段75公里路段1月正式启用，人们可以从实里达下段蓄水池一路骑着脚踏车往东到樟宜，然后转向西南方，穿过东海岸公园和市区，来到拉柏多公园。

早报骑行私房路线系列3将分三期带领大家探索这条东部环岛绿道沿途和周边好吃的去处和有趣景观，让你在狮城当一天骑行旅客。无论你从哪里出发，都可根据自己的喜好和想拜访的景点或食肆，计划路线去骑透透，吃饱饱。



本周最后一期，我们从新加坡河口出发，沿着河道西进，途经亚历山大和女皇镇公园连道，然后向南穿越南部山脊，在拉柏多公园画下这趟行程的句点。

如果你已报名参加华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle），可以根据我们的路线一面累积里数，一面重新认识新加坡。

早报骑行私房路线 “打卡”赢好礼

即日起，只要跟随“早报骑行私房路线3”，沿途“打卡”并分享至个人社交媒体平台上，便有机会赢取一份价值49元的Sunday Shades Co. 太阳眼镜，共三份等待读者赢取。活动将于6月6日（星期一）截止。

参与方式：

在你的个人Facebook或Instagram上传使用“早报骑行私房路线”的图片或视频，说明你喜欢路线的理由。 加入 #CycleWithZaobao3 和 #ocbccycle 的标签，将Privacy设为“公开”。若上载平台是Instagram，可用 @zaobaosg，若上载平台是Facebook，可用 @lianhezaobao 来tag我们，好让我们能看到你的帖文。

新加坡河最后的宁静

随着抗疫措施逐步解封，人潮逐渐重现市中心，要享受新加坡河最后的宁静，就趁现在吧！从河口出发，经过白领聚集的驳船码头，朝气十足的克拉码头和散发低调艺术气息的罗拔申码头，各有不同的吸引力，岸边也提供不同档次的餐饮选择。



鱼尾狮是很好的打卡点，除了“喝水”自拍照，你还能想到哪些拍照动作呢？（摄影 / 叶振忠）

亚洲文明博物馆就在新加坡河旁，这里不时有新的展览，新加坡公民免入门费，可到内参观。（摄影 / 刘永健）

三个码头相连却各有特色，你最喜欢三个码头中的哪个呢？（摄影 / 叶振忠）

七彩舢舨桥

罗拔申码头的阿卡夫桥（Alkaff Bridge）色彩斑澜，俗称艺术桥。这座形状如一艘舢舨的行人桥1999年建成，菲律宾艺术家帕西塔·阿巴德（Pacita Abad）2004年为它披上彩衣，可说是新加坡唯一的彩桥，是骑士们的打卡热点。

许多人都爱到这座桥打卡，可说是超级网红打卡点！（摄影 / 叶振忠）

锡安路寻味

老饕对锡安路河畔（Zion Riverside）熟食中心绝不陌生，其中最出名的18号炒粿条面，虽位于角落却人流不断；由第二代接掌的老吴菜头粿是这里的老字号，鸳鸯版本炒得蛋香四溢；金顺利猪杂汤也是大家熟悉的地道口味。若错过了用餐时间，也可纯粹来歇脚，尝尝莫哈目苏丹律五味汤的清汤和白果汤，消解骑车的暑气。

这里不只是附近上班族的所爱，许多老饕也会为美食慕名而来！（摄影 / 叶振忠）

这家炒粿条远近驰名，是来到这里的必点美食。（摄影 / 叶振忠）

配料丰富，色泽也看起来很吸引人，来这里记得来尝尝！（摄影 / 叶振忠）

档主是失聪人士，疫情下大家戴口罩无法看到唇语，点菜时要在餐牌上指出所要的项目。（摄影 / 叶振忠）

又来到了灵魂拷问时间- 黑白双色，你喜欢哪一款？（摄影 / 叶振忠）

大热天骑车后来一碗冰冰凉凉的老字号清汤！（摄影 / 叶振忠）

这家档口在熟食中心中相当出众显眼，可以试试他们的猪杂汤。（摄影 / 叶振忠）

闹市中的净土

夹在红山和东陵之间的亚历山大河道直线公园，是闹市中的一片净土，周日午后来到这里，静谧的氛围让心也静了下来。往前骑到女皇镇杜生区的杜生庄（SkyVille@Dawson），由三座47层楼高的组屋组成，人们从一楼可以直接通往宽广的天台花园，远眺新加坡的风景线。

在史德林路一带，你会经过本地难得一见的双层楼排屋组屋，这些三房式“有地组屋”在1960年代末期建成，本地只有285个单位，不少屋主不惜重金把这些高龄组屋装修成温馨小窝，与邻近的新型摩天组屋形成鲜明对比。

小公园也有供小朋友嬉戏的小水塘，阳光下特别好看。（摄影 / 叶振忠）

从市区骑行到邻里，新加坡河两旁的风景也随之变化。（摄影 / 叶振忠）

骑行到此还能带着脚踏车来到47层楼顶，感觉特别舒畅。（摄影 / 叶振忠）

史德林路和联邦道交界的组屋群是新加坡最早一批的组屋，看了新式组屋也可来这里感受旧式组屋的魅力。（摄影 / 叶振忠）

这里有新加坡第一座组屋区体育场，外边的壁画和设施内保留的旧装饰，会让人误以为回到了7、80年代。（摄影 / 叶振忠）

单看外墙设计，你能猜到这家店是卖什么的吗？（摄影 / 叶振忠）

亚历山大村美食

这条路线会经过亚历山大村美食中心，这里的老字号众多，其中中峇鲁联发卖的水晶包本地越来越少见，有芋泥、豆沙和沙葛三种选择。熟食中心周围也有不少名店，比如受不少名厨追捧的琼荣记海鲜，还有提供当季猫山王的阿成榴梿。为这里注入青春朝气的是由两名居家烘焙师开设的AJ Delights，专门出售德国式的粉奶油细末松糕（Streusel muffin），共有九种口味，顶馅甜脆，内里绵松。

这家熟食中心有个有趣的特色- 售卖鳄梨果饮料的摊位特别多，你注意到了吗？（摄影 / 叶振忠）

在本地售卖手工水晶包的摊位已不多，这家的水晶包也相当抢手，不够快还买不到呢。（摄影 / 叶振忠）

从修飞机到操作大型搅拌器，从文职到起早摸黑做小贩，AJ Delights用好滋味锁住顾客的心。（摄影 / 叶振忠）

每天下午1点半才开卖，但早上就开始所有的烘焙，来到这里远远就能闻到香气！（摄影 / 叶振忠）

来，吃不完带走！（摄影 / 叶振忠）

拉柏多公园

本期骑行终点是处处散发历史气息的拉柏多公园，你在这里能够欣赏翻新修复的龙牙门，了解它的故事，找到守护岌巴海港的英军机枪哨所。骑到海岸尽头是早期供炼油厂使用的拉柏多码头，它后来纳入公园版图，开放给公众赏景垂钓。

公园很大，骑脚踏车的好处就是可以到处窜到处看。（摄影 / 叶振忠）

来到这里就一定要认识龙牙门，但真正的龙牙门已经被炸毁，这个是后来建造的雕像，供大家拍照打卡用。（摄影 / 叶振忠）

自然爱好者别错过柏莱雅溪红树小径（Berlayer Creek），960公尺长的木栈道离地筑起，让游人探访原本无法踏足的红树林湿地，近距离观赏红树林的多样性生态。柏莱雅溪尽头继续前行，进入330公尺的武吉慈明港景径（Bukit Chermin Boardwalk），一边是山一边是海，新旧建筑交错，散发浓浓海滨度假风情，还有机会与开屏的孔雀相遇。

稀客！这附近有家咖啡厅就以孔雀命名，不知道它是稀客，还是我是稀客呢？（摄影 / 叶振忠）

如果没看到孔雀也别失望，这里还是有很多野生动物出没的，可细心观察。（摄影 / 叶振忠）

巴西班让好吃处

游毕拉柏多公园，骑车行程告一段落，要补充体力建议到附近的巴西班让熟食中心。这里夜里有不少海鲜烧烤和沙爹档口，白天的选择也不少。张家是由爱吃爱煮，拜师学做台湾美食的老板创办的，主打的是台式卤肉饭和肉燥饭。肥仔怡保炒粉则有及第炒粉面、酥脆的香底米粉和KL大禄面等选择。

据了解，巴西班让熟食中心夜晚更热闹，有海鲜烧烤和各类美食，你在晚上到访过吗？（摄影 / 叶振忠）

想念台湾？这份肉肉燥饭的亮点除了肉，还有摊主自制的辣椒。（摄影 / 叶振忠）

别看这家肥仔怡保炒粉的摊主年纪轻轻，架势十足之外食物也非常棒哦。（摄影 / 叶振忠）

这盘看似炒粿条的食物味道与本地炒粿条也相近，但河粉的口感在咀嚼是还是有所不同。（摄影 / 叶振忠）

想要更契合骑车主题的朋友，可光顾离熟食中心几步之遥的Blue Balls Bike Cafe。这家新开张的脚踏车咖啡座外提供架子让脚踏车停放，店内除了餐饮，也售卖脚踏车配备和车服等，目标显然是锁定爱骑西海岸路段的众多骑车爱好者。

这家新开张的Blue Balls Bike Cafe除了售卖西式餐点，店内还有脚踏车相关周边供选择。（摄影 / 刘永健）

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