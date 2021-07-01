异国味·本地尝：炸薯条引起比利时和法国之争？

位于新加坡罗拔申码头一带的比利时餐馆Kingdom of Belgians，是名厨Emmanuel Stroobant所开设的，他也是精致法式餐馆Saint Pierre主厨。在亚洲生活工作多年的他，烹制法国菜时也注入亚洲风味，形成独特风格。他希望为新加坡人呈现家乡比利时的美味，让人更深入了解，探索比利时华夫饼和巧克力以外的精彩。

比利时餐馆Kingdom of Belgians位于罗拔申码头一带，面向河水，白天夜晚用餐氛围不同。

平时人们常吃的炸薯条，英文名字除了叫French fries，也能被称为Belgian fries。比利时人也很爱吃薯条，可以把它当正餐。炸薯条到底属哪国的发明，一直被食客议论。

Kingdom of Belgians售卖多种薯条佳肴，搭配不同材料，形成不同风味。当地人最喜欢的吃法就是蘸番茄酱和美乃滋酱一起吃。在该餐馆，组合可以是墨西哥风味的辣味肉碎，或带有田园风的鸡肉、香菇、乳酪等等。

Kingdom of Belgians售卖多种薯条佳肴，搭配不同材料，形成不同风味。

比利时拥有独特食材，例如番茄灰虾盅（Tomate Crevette）选用比利时北部沿海独有的灰虾。

比利时也生产多种啤酒，遐迩闻名。有的啤酒以古法酿制而成，有的是修道院所特别酿制，世界少有，是当地啤酒特色。人们也将啤酒用来烹制菜肴，如比利时啤酒炖牛肉（Beef Carbonnade）。

番茄灰虾盅（Tomate Crevette）选用比利时北部沿海独有的灰虾。

比利时在地理位置上，靠近法国、荷兰和德国，饮食文化也相通。这一点，和新加坡多元饮食文化一样。为了更好地体现比利时文化交融的饮食特色，Kingdom of Belgians餐馆近期在店里增设了法国食材店LPB Market，并推出带有法国风情的比利时菜肴。

此外，餐馆也入乡随俗，为比利时国菜之一的贻贝，注入新加坡口味，如辣椒螃蟹、甘香、叻沙等等。 吃起来，味道美味，也很适合配啤酒。

贻贝是比利时的国菜之一。

Kingdom of Belgians的地点位于罗拔申码头一带，面向河水，白天夜晚用餐氛围不同。夜幕低垂，坐在户外区边喝比利时啤酒边用餐，别有风情，仿佛置身国外。比利时美酒佳肴都收藏在《异国香·本地尝》第二集，马上点击观赏。在餐馆户外区用餐，仿佛置身国外。