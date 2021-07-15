异国味·本地尝： 家常版提拉米苏 以色列家家户户都做得到？

以色列的饮食偏向中东阿拉伯口味，带地中海风。除了平民美食Pita之外，以色列妈妈们也不受食材局限，创造出家常版的意大利甜点提拉米苏。而这些以色列美食，你都能够在新加坡尝得到！

在全球各地如美国、法国等地开设分店的以色列餐馆Miznon，去年进军亚洲，在新加坡开业。餐馆走休闲风，招牌的食物之一是以色列口袋饼（Pita），顾名思义，面包像个口袋，装放各种馅料，是当地人最爱的平民美食之一，任何一餐都爱吃它。它是个圆形面包，也让人想起印度的烤馕饼，在四分之一处将它切开成口，便能放入各种食材，颜色口味各异的馅料满溢，让人食指大动。

餐馆店员将各类馅料放入以色列口袋饼。

主厨Or Hakmimi介绍说，餐馆畅销的口袋饼是以牛肉和羊肉为馅料的Abu Kebab。美食现点现做，厨师在铁板上翻烤牛肉羊肉，香味四溢。

以色列饮食也有不少素食佳肴，例如鹰嘴豆丸子falefel，是代表菜之一。鹰嘴豆常被制成泥做蘸酱，或制成炸丸子，但在Miznon餐馆将它换成煎饼。吃起来外脆内嫩，还是能品尝到鹰嘴豆的清甜，吃了不觉得有油腻感，而且和口袋饼的嚼劲相得益彰，搭配Tahini芝麻酱和各种香料、洋葱等等，美味可口。

为了保持正宗道地的风味，餐馆从以色列进口特制芝麻酱、口袋饼面包等等。



以色列人的平民美食之一口袋饼，馅料包括牛肉、羊肉、鹰嘴豆、鸡肝等等。

因受猶太教影响，当地人不吃猪肉。最常吃的是鸡肉，连鸡肝内脏也是盘中餐。主厨解释，人们一般善用食材各部位来做菜，不随意浪费。除了爱吃鸡肝酱，以色列人也可以将它作为口袋饼馅料，鸡肝内脏先经过煎煮，吃下去带有烤香烟熏味，内层软嫩，再搭洋葱、酸黄瓜、芝麻酱等佐料，味道多几分层次。

他笑着说：“刚来新加坡时，大家都好奇，怎么我这么爱吃本地鸡饭，其实我从小就经常吃鸡肉了。鸡胸肉、鸡腿肉等等不同部位，妈妈都会制成不同菜肴。”

餐馆也售以色列家常版的提拉米苏。

此外，让以色列妈妈们发挥厨房创意的，还有甜品提拉米苏，那是以色列家家户户都爱吃的。早期，外地食材少，以色列妈妈们就地取材，发挥创意，为这道意大利甜品创造出自家版本。在Miznon餐馆，也能品尝这道家常创意。

以色列的平民美食和家常口味，都可于《异国香·本地尝》第四集里“品味”，请点击视频观赏。