异国味·本地尝：奶油鸡竟然没奶油？尼泊尔人为何爱喝铜器装的水？

奶油鸡（Butter Chicken）是尼泊尔家庭招待客人时会端出来的一道诚意料理。浓稠顺滑的酱汁，原来不是加了奶油，而是以天然食材制作的。

在武吉知马购物中心四楼的LOMBA The Gurkha Bistro，是一间家庭式的尼尔泊料理专卖店。老板娘Anushka Rana所烹调的奶油鸡，就像她在家里煮给孩子吃的一样，用腰豆、番茄和红萝卜等搅成泥，当顾客下单时才舀一勺加水，花十多分钟煮至浓稠。这种耗时多工的方式其实不太符合餐馆作业，一般我们在外头吃到的奶油鸡是以包装奶油煮好一大锅，稍为加热就可以上桌。

用爱心和耐心煮出来的奶油鸡，酱汁喝起来很舒服，没有厚重的辛香味或油腻感 。值得一提的是，这道料理在上桌前，还加上尼泊尔人常吃的“Jimbu”。老板娘为何要特地托人，将这一种长在喜马拉雅山上的葱科植物带来新加坡？

奶油鸡酱汁是老板娘Anushka的用腰果、番茄和红萝卜等天然食材搅拌后煮成，不含人造和加工成分。

老板娘独创的Jimbu奶油鸡，酱汁以天然食材煮成，另一款加入奶酪芝士块的Jimbu Butter Panner适合素食者。

老板娘的先生20多年前到新加坡担任瑜珈导师，她和孩子跟着在本地落户，从事餐饮服务业。她向来对烹饪很有兴趣，去年开了这家小食店。凡事亲力亲为，而且小分量烹调，所以菜单上的选择不多，但每道家常料理都好有妈妈的味道。

就像蔬菜汤面以大量蔬菜煮成，最后还撒上新鲜炸蒜粒，简单却很暖心暖胃。也有较“刺激”版本的辣汤。

饺子（Momo）同样是老板娘亲自擀皮包馅，一次只做一两天的分量，有鸡肉和蔬菜馅两款。点汤面的话，里头会有饺子，也可以单点蒸饺子或来份辣炒饺子。蒸饺上桌时油油亮亮还带着香气，原来是抹了麻油。

炒饺子还挺特别的，加了花椒等辛香料，炒的时候香气都溢到小食店外。

十分注重养生的老板娘，在客人要求白开水时，会特地从铜制容器内倒水出来端给客人。据说尼泊尔许多传统家庭都会用铜制容器来装水。用餐后，建议来一壶老板娘亲自研磨的香料茶。这两种饮料有什么特别？看视频，听听老板娘的分享。

老板娘为何要把水倒在铜制容器内？

拍摄当天遇到不少本地客人，好些是一个月会光顾几次的，他们都说这里的食物有种会让人想念的魅力。的确，看起来普通，卖相也没有特别经营，相信是一种“回家真好”的感觉，紧扣食客的心和胃吧！老板娘只要有空就会出来跟顾客聊天，第一次光顾的客人，她也会特别介绍自己的养生理念，以及所使用的食材和烹调方式。

一起通过《异国香·本地尝》第五集，感受这位尼泊尔妈妈的家常爱心料理。