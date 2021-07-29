异国味·本地尝：靠海却少吃海鲜？ 阿根廷人社交偏爱烤肉

热情如火，这是南美洲国家阿根廷给人的感觉，当地人的饮食习惯也走热情路线，喜欢和亲友一起烤肉，或一起享用当地盛产的马黛茶。

阿根廷人爱吃牛肉，认为地理位置佳，土壤肥沃，孕育出优良牛种，引以为豪。相比之下，阿根廷虽然靠海，但海鲜大多出口国外，人们比较少吃。

阿根廷人爱吃肉，比较少吃海鲜。

阿根廷最有名的美食之一就是Asado烤肉。它不是以大火把肉烤熟，而是透过木柴燃烧所产生的烟雾和余烬来加热食物。烟熏香味渗入食物里，带来独特美味。

新加坡的阿根廷餐馆Fire特别设计了木炭烤炉，以苹果木、橡木、杏仁木等等不同木柴来烧烤。

处理Asado烤肉时，不同肉类和部位，温度不同，可以根据所要呈现的肉品质感来决定烧烤的时间和温度。该餐馆的阿根廷籍厨师Nicolas Tarelli受访时示范了烤肉过程，他说，要控制火力和温度，可以调整烤架和木炭之间的距离。厨师还在视频中分享探测温度的“原始方法”，但没有经验的你我，还是用温度计比较安全实在了。

阿根廷几乎每户家庭都有烤炉，日常社交生活，也离不开烤肉，周末喜欢约亲友一起烤肉。一边烤肉，一边聊天，木炭低温余烬烤制不同肉品、香肠、裙边牛排等等。

新加坡的阿根廷餐馆Fire的特制木炭烤炉。

值得一提的是，吃烤肉时，肉块一般没有加入腌料，而是搭配Chimichurri蘸酱来吃。这是南美洲的特色酱料，分红色和绿色两款，材料有香菜、紅葱头、蒜头等等，加入红酒醋和橄榄油调和而成。酸辣的味道搭配肉品的焦香味，味道有层次，尤其绿色酱料注入一股清香味，有助减少牛肉油腻感。

饮料方面，人们喜欢喝马黛茶。这是当地盛产的茶叶，含丰富维生素和矿物质，养生健康。有趣的是，人们习惯和亲友共喝一杯马黛茶，热情又豪爽。厨师Nicolas Tarelli说：如果我们几人聚会，其中一人负责在茶杯里加入热水，然后相互传递喝。外国人或许不容易接受，但这是我们当地的习惯。"

阿根廷人爱喝马黛茶，Fire餐馆发挥创意，把它变成鸡尾酒饮品。

Fire餐馆的做法是将马黛茶调制成鸡尾酒，加入橘子、芋头、香草等不同味道，为传统国民茶品，带来新鲜喝法。

该餐馆的环境也有特色，位于乌节路ION高楼第55楼，景色怡人。

《异国香·本地尝》第六集呈现阿根廷热力十足的美食，请点击视频观看。