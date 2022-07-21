古老神秘的拜火教 在新加坡竟有迹可循？

在华人世界，说起对拜火教的认识，很多人会联想起《倚天屠龙记》中的明教。明教的前身是摩尼教，以拜火教为基础，吸收基督教、佛教和古巴比伦的宗教思想。拜火教作为世界最古老的宗教之一，在3000多年前是古代波斯帝国的国教，也是当时中东最具影响力的宗教。

拜火教曾是波斯帝国的国教，至今在伊朗的波斯波利斯残垣，仍有拜火教之神马兹达的雕像。（互联网图）

拜火教（Zoroastrianism），又称琐罗亚斯德教或祆教。从英文看，Zoroaster是先知琐罗亚斯德的名字，他创立了整个信仰体系。在古代中国，拜火教被称为祆（xiān ）教，“祆”这个汉字更是为此而生。《说文解字》中提到，“祆，胡神也”，指的正是拜火教所崇拜之神阿胡拉·马兹达（Ahura Mazda），可见拜火教与古代中国的渊源颇深。

目前世界上最大的拜火教群体在印度，他们又被称为“帕西人”（Parsi）。虽然拜火教发迹于波斯，也就是今日的伊朗。却在11世纪因伊斯兰教统治波斯，不少教徒无奈之下逃往印度西海岸定居，并在那里逐渐形成了帕西人社区，且在印度社会中掌有巨大财富，因此被称为“东方犹太人”。

本地帕西人社群以家庭为主，成员涉足金融、医药和科技领域。（陈斌勤摄）

在新加坡，拜火教信徒约有600人，他们的先祖多是在19世纪末从印度古吉拉特（Gujarat）移民而来。帕西人在本地定居虽只有100多年的历史，社群目前还在增长中，成员涉足金融、医药和科技领域。

祭司为家族传承制

今年62岁的珀西·坎巴塔（Percy Khambatta）是本地拜火教社群的祭司，平日里主要负责为信徒主持婚丧嫁娶、乔迁之喜、入教仪式等。每个星期日会在小印度德斯加路（Desker Road）的店屋内，主持祈祷仪式。这里不仅是信徒聚集的地方，也是一所小型博物馆，记录着本地帕西人的历史。

珀西·坎巴塔是本地拜火教祭司。（叶振忠摄）

拜火教祭司的职分并非选召，而是命定。根据珀西所述，拥有特定姓氏的家族，男子每三代中要有至少一位承担祭司职分。珀西的曾祖父是祭司，他的祖父和父亲都不曾履行祭司职分。到了他这一辈必须出来做祭司，不然会从祭司家族的名单中被除名。因此他在中学时期就被父亲送到祭司学校，接受宗教训练。

年少时的珀西被家人送去祭司学校受训。（严宣融摄）

在古代印度，有钱人家中会供养祭司，提供一切生活所需。如果房子够大，甚至还会在前院设置拜火的祭坛。而随着人们信仰意识逐渐薄弱，祭司的地位式微，不少人为了养家糊口自己成家立业，做起了兼职祭司。珀西本身也是兼职祭司，他的正职工作是一名餐馆经理，在餐饮业做了35年。

祭司帕西在为7岁小女孩主持入教仪式。（陈斌勤摄）

入教仪式圣衣至死不离身

帕西人只有行过入教仪式，才正式成为拜火教一员。仪式通常在7岁或11岁时进行，每人获赠一件圣衣（sudreh）和一条圣带（kusti）。拜火教徒的衣着标志是无论男女，都要穿圣衣、戴圣带，像内衣一样每天穿着，至死不能离身。即使在炎热的岛国，所有拜火教徒都会穿。他们相信圣衣有驱魔作用，可带来庇佑。

帕西人须终身穿戴圣衣和圣带。（陈斌勤摄）

拜火教是最早提出善恶二元论的宗教，认为主宰宇宙的有两股力量：代表善良光明的阿胡拉和代表邪恶黑暗的阿里曼，人们为阿胡拉呐喊、助威，用熊熊烈火宣扬它所代表的光明，而且相信它终将胜利。许多人对拜火教最直观的认识，以为他们在拜火。实则不然，火是其信奉之神阿胡拉·马兹达圣光的象征。

千年圣火不灭

敬火是帕西人的重要传统，在印度乌德瓦达（Udvada）最古老的庙宇，圣火从公元721年持续燃烧1400多年，至今没有间断过。帕西人家中也有小型祭坛，须要定时为圣火添加燃料，让它常年不熄。

帕西人的祈祷书，以古文字阿维斯坦语写成。（叶振忠摄）

拜火教的祈祷书以古文字阿维斯坦语写成。有英文版帮助信徒拼读出来，但他们不解其意，只有受过培训的祭司才能读懂。拜火教没有繁复的教条，只要信徒在日常生活中恪守“好思想、好言词、好品行”，时刻反省自身，追求光明的行为，即可获得心灵的安宁。

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