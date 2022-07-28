一整天不用手机 犹太教徒每周这样履行“安息日”

每个忙碌的都市人都渴望休息，对犹太教徒来说，一周一次的安息日（sabbath）是完全放松休息的时间。星期五太阳落山后到星期六，他们必须关掉手机、电视、电脑等，停止一切工作，享受与家人亲友团聚。根据犹太律法规定，上帝用六日创造天地，第七日放下一切的工作享受安息。

亚利克斯一家每周五都会按照传统做安息日仪式。（严宣融摄）

在本地定居的犹太人亚利克斯（Alex）从事资讯科技行业，每周安息日全家人会聚在一起做小型仪式，正式开启圣日。星期六，他们会到滑铁卢街的犹太会堂崇拜，在这里待上一整天，听拉比诵经，与社群好友联络感情。

依照妥拉过生活

新加坡约有3000名犹太教徒，来自世界各地，以独特的生活方式延续着犹太人的信仰与传承。对他们来说，犹太教不仅是信仰，也是一种身份认同。犹太人又被称为“圣书的子民”，他们一生的行为准则、衣食住行，都要依照律法书妥拉的指示。

妥拉卷轴作为犹太教最珍贵的物件，多存放在金属盒子内。（档案照）

妥拉（Torah）在希伯来语是指来自上帝的指引与教导。犹太人将整个摩西五经称为妥拉，相信只要遵行上帝赐下的律法，就必蒙受祝福。妥拉卷轴以古希伯来文写成，作为犹太教信仰最神圣的物件，装在贵重的金属盒子内。每逢安息日，拉比会打开诵读。

拉比阿贝热尔（Rabbi Mordechai Abergel）是新加坡犹太教拉比领袖。（叶振忠摄）

阿贝热尔（Rabbi Mordechai Abergel）是新加坡犹太教拉比领袖，他介绍，犹太法典613条内容可大致分为三类。一部分是关于节庆节日的教导，包括如何遵守安息日，如何过逾越节等。逾越节是犹太传统十分重要的日子，在犹太教历尼散月（公历3月、4月间）举行，为期八天，为纪念上帝把以色列人从埃及地的奴役中拯救出来。

用逾越节餐盘追忆民族奴役的历史，感恩今日的自由。（档案照）

饮食条例与每日生活息息相关，颇为详尽严苛。例如，犹太教徒只能吃偶蹄反刍动物的肉，牛羊要经过礼定的屠宰法放血处理，禁食无鳍、无鳞、无骨及有壳类的水生动物等。以此发展出一套完整的饮食体系——犹太洁食（kosher food），食物包装上带有UP、KP等标识作为认证。

犹太洁食带有UP、KP等标识。（严宣融摄）

律法也为犹太人提供了待人接物的行事准则，后来逐渐演变成犹太人在商业社会为人处世的智慧，如口传律法《塔木德》（Talmud）被人誉为犹太人经商秘籍。华尔街大亨摩根斯坦利曾说过：“我的棺材里不要放黄金、支票和股票，这些都是不可靠的，我只要一本《塔木德》。

犹太裔学生每周会上希伯来文课程和犹太教育课程。（叶振忠摄）

本地犹太人国际学校

犹太民族奉行终生学习的思想，不断汲取知识，并将此一代代传承下去。位于义顺的Sir Manasseh Meyer国际学校，以犹太理念为办学核心。除了通识教育和普通学业课程外，学校也提供希伯来文和犹太教育课程。校长伊莱恩（Elaine Robinson）也是犹太人，来新八年，她介绍目前在读学生有一半是犹太人，一半是非犹太裔。

犹太人国际学校每周五举行安息日仪式，所有学生都会参加。（叶振忠摄）

学校的信仰环境包容并蓄，共有包括拜火教、耆那教、巴哈伊教在内的六大宗教族群。不少家长送孩子来此读书，是看中了犹太教育的品质和办学理念。每周五校园内会举办安息日仪式，非信徒也一起参加，迎接圣日到来。

这所学校是由我国早期犹太人富商马纳塞·麦雅创办，我国犹太社群人数虽不多，却做出了诸多贡献，知名人士包括首任首席部长大卫·马绍尔（David Marshall）、慈善家雅各巴拉斯（Jacob Ballas）等，也有不少街道或建筑以犹太先贤命名。在滑铁卢街的犹太会堂内有一间博物馆，记录着本地犹太人的历史。

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