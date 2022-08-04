耆那教徒的“不杀生”理念 就连微生物也避免伤害

相较于印度教（兴都教）和锡克教，耆那教（Jainism）是一个本地人较少听闻以印族为主的宗教。它始于公元前六世纪，和佛教差不多同一时期甚至更早诞生。

耆那教早在1910年就由从印度古吉拉特邦前来工作的信徒带到新加坡。二战之后，约七八十名信徒到我国谋生，从此落地生根、开支散叶。1972年新加坡耆那教协会正式成立，1978年协会集资买下现有在友诺士地铁站附近私宅区的活动中心。今年新加坡耆那教协会将庆祝成立50周年。

2006年耆那教加入新加坡宗教联谊会（IRO），成为第十个，也是最后一个加入的宗教。目前新加坡约有3000名耆那教徒。

耆那教早在1910年，就由从印度古吉拉特邦前来工作的信徒带到新加坡。（新加坡耆那教协会提供）

这尊耆那教第24位祖师马哈维亚的圣像，是在2009年从印度请到新加坡。（陈爱薇摄）

口遮白布免伤微生物

耆那教的第24位祖师马哈维亚（Lord Mahavira）被视为最后一位祖师，他的教诲由子弟编制成圣书，“3A”三大教条是：不暴力（Ahimsa）、不绝对论（Anekantavad）和不执着（Aparigraha）。

信徒沙拉日（Rajesh R Shah）也是新加坡宗教联谊会（IRO）的主席。他向《联合早报》解释三大教条时说：“不暴力最直接的是指不伤害任何生灵，包括植物根茎、小昆虫、微生物。除此之外，在言语上和思想上也不能够暴力，一切保持平和。

“不绝对论指的是接纳不同的观点，如瞎子摸象时会有各自的表述，但说是其实是同一头大象。宗教也一样，都在讲述真理，只是不同版本的真理。不执着，减少对物质的追求。当你拥有得越少，欲望也会更少。”

沙拉日来自一个耆那教家庭，他积极投身新加坡耆那教协会服务，目前也是新加坡宗教联谊会（IRO）的主席。（严宣融摄）

在印度有一批非常虔诚的耆那教苦行僧，他们穿着白色衣服，甚至不穿鞋子，避免不自觉地踏到虫蚁。苦行僧随身会带着一把小扫帚，用来扫去地上的虫蚁或微生物后，才铺一块白布坐在上面念经。念经时他们会用一小块白布遮住嘴巴，避免吐出的口气，杀害空气中的微生物。

印度的耆那教苦行僧随身带着小扫帚，扫去地上的虫蚁或微生物后才坐下，避免伤害它们。（新加坡耆那教协会提供）

新加坡没有在印度修行的苦行僧，但信徒在家膜拜冥想时，也会先用小扫帚扫地，念经时会用白布遮住嘴巴。他们每天也会拨出48分钟静思冥想，这段时间得坐在一块白布上不移动，根据自己灵魂的需要，阅读、朗诵或念经。

每天48分钟的冥想时间，沙拉日会坐在白布上，用一小块白布遮住嘴白念经。（陈爱薇摄）

耆那教徒家中必备白布、小扫帚、遮嘴小白布、念珠和经书。（陈爱薇摄）

就连根茎类也不能食用

耆那教在饮食方面比茹素者更严格。除了肉类，就连植物也尽量选择特定部分，如未发芽的谷物、豆类和菜籽；同时不食用根茎类植物，如马铃薯、姜和蒜头。沙拉日解释道：“植物根茎包含大量微生物，这也等同于杀生，而且把这类植物连根拔起时，会殃及周边的植物和虫蚁等等。”

虽然只是指定部分，耆那教徒平日切菜时，还是会跟蔬菜说：“对不起！对不起！对不起！” 对教徒来说，这样还是对蔬菜造成了伤害，但为了果腹，不得不吃它们。

沙拉日说，现在越来越多人对耆那教徒的饮食有所了解，也愿意配合烹饪，甚至是航空公司也可为耆那教徒准备特别餐食，所以外出用餐不是问题。

一年两次，约在4月和10月的九日禁食期（Ayambil Oli)，餐饮方面的要求更加严格，信徒每天只吃一餐，而且只能吃煮熟的谷类和豆类。调味只能用白胡椒、黑胡椒、和盐和一种印度香料阿魏粉（Hing）。

一年两次的九日禁食节，女信徒会到新加坡耆那教协会烹煮特别的餐食，供信徒食用。（陈爱薇摄）

九日禁食期间只吃一餐，而且只限煮熟的谷类和豆类。（陈爱薇摄）

耆那教没有入教仪式，愿意信奉者只要遵循教律即可。即使是生长在耆那教家庭，也可量力而为，沙拉日举例说：“就像禁食，如果你因为禁食而感到生气，反而对自我修行不好。能够禁食者就禁食，不能够的可以给予帮助，如当义工烹煮特别料理给信徒，不能够帮忙者可以给予鼓励，选择一个你感到舒服和能力范围内的方式。”

新加坡耆那教协会将庆祝成立50周年，女信徒忙着墙上绘制宗教故事和庙宇的壁画，为活动中心增添色彩。（严宣融摄）

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