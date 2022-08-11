锡克教的独特之处 不是只有缠头巾

锡克教（Sikhism）是世界第五大宗教，在本地有近1万3000名信徒。这个宗教创始于15世纪末，发源地是印度旁遮普邦（Punjab）。它一共有十位真人祖师，第十位祖师古鲁戈宾德星（Guru Gobind Singh）临终前任命圣书（Sri Guru Granth Sahib）为继任者，从此信徒视圣书为永远的活祖师。

包括头巾的五个标志

一般人对锡克教的最深刻印象是缠着头巾（turban）的男信徒。男信徒之所以这么做，也和第十位祖师古鲁戈宾德星有关。这位祖师为对抗有意消灭锡克教徒的外来力量，在1699年的丰收节（Vesakhi）聚会上，征求到五名愿意牺牲自己头颅的志愿者，将他们组成战士社群“卡尔萨”（Khalsa）。

这五人经过特别洗礼（Amrit），并赐予新的姓氏“Singh”（狮子的意思）。女教徒的姓氏从此也加上“Kaur”（公主的意思），体现对女性的尊重。从此锡克宗教族群算是正式成立。

洗礼后的锡克教战士会佩戴五个神圣的标志，称为“5K”。第一是蓄发（Kes）。身体是神明赐予的珍贵礼物，象征圣洁，不能擅自改变。所以信徒不能修剪毛发，男信徒会缠头巾，女信徒会披纱巾（chiffon）。

另外还有四个K。携梳子（Kanga）整理头发、右手戴铁镯（Kara）表达永恒团结、佩短剑（Kirpan）象征勇气和自卫、穿着短装（Kacchera或Kachh）是提醒信徒控制情绪与情欲。

格文和表弟阿杰帕尔都蓄留头发和胡子，外出时会缠头巾。（梁麒麟摄）

人们对锡克教徒头巾底下的长发很好奇，创意制作人格文（Gurjeevaan Singh，31岁）就经常得应对一些提问：“像是头发会不会长到拖地？多久洗一次头？有人甚至问我缠着头巾可以上厕所吗？头发的长短跟先天的基因和后天的照料有关，一般上会长到腰间，也有人长至膝盖。胡子也是一样，有些人会到长到腰间，有些人的则比较短。青少年时期活动量大时，我就得天天洗头，现在是一周洗两次。”

格文会视场合搭配传统服装和缠头巾。（梁麒麟摄）

锡克教的三大支柱

锡克教徒19世纪开始来新，早期多从事警察和保安工作，1881年英殖民政府还成立了锡克警察队，珍珠山上兵营内也出现第一座锡克庙。新加坡现在一共有七座锡克庙，中央锡克庙的祈祷礼堂最大，所以大型庆典和婚礼多在这里举行。

中央锡克庙的祈祷礼堂是本地最大，大型庆典和婚礼多在这里举行。（叶振忠摄）

赫山星（Gurshan Singh）和苏格吉文考尔（Suhkjeevant Kaur），今年5月就在中央锡克庙举行婚礼。和所有锡克教徒一样，他们选择在庙宇而不是酒店举行婚礼，因为对锡克教徒来说，婚姻是一项宗教仪式。婚礼重头戏是新人坐在圣书前，祭司会宣读四节经文，提醒他们在婚姻的责任与义务。前来见证和祝福的亲友接着会到楼下食堂用餐，仪式简单庄重，一切回归宗教。

苏格吉文考尔和先生赫山星在锡克庙举行婚礼。（叶振忠摄）

一对新人坐在圣书前，聆听祭司宣读四节经文，遵循婚姻的责任与义务。（叶振忠摄）

锡克教徒视圣书（Sri Guru Granth Sahib）为永远的祖师。（陈爱薇摄）

圣书印制成不同尺寸，不只是锡克庙宇，一般信徒也可拥有。因为圣书的地位崇高，一定要放在特别安排的地方保管妥当，不能打扰。本地的中央锡克庙是将圣书放在一个不让外人自由进出的小房间内，以白布盖着，祭司要念诵时才取出放在轿坛。

中央锡克庙将圣书放在特设的小房间内，以白布盖着。（陈爱薇摄）

中央锡克庙的祭司长哥迪普星告诉《联合早报》：“锡克教有三大支柱：勤奋工作、默想神明、与人分享。首先是不通过打劫、偷窃和乞讨等方式来谋生，必须靠自己的能力来赚取三餐温饱。第一是在心中默念神明名字，这可以安定思绪，主导内在世界，更能与神明联系。第三是分享你认为可以分享的，无论是食物、金钱和任何技能。”

中央锡克庙的祭司长哥迪普星。（叶振忠摄）

除了男女平等，锡克教也主张无阶级和种姓制度，所有人都是相亲相爱的兄弟姐妹。教徒也要持守五戒：不偷盗、不奸淫、不抽烟、不吸毒和不叛教。

锡克庙宇会提供一天三餐的免费素食给公众，不分宗教、种族和性别。想对锡克教有进一步了解，不妨找一天去参观庙宇及到食堂用餐，不过记得要包头巾喔！亚洲文明博物馆二楼也有关于锡克教的展柜。

亚洲文明博物馆二楼有关于锡克教的展柜。（叶振忠摄）

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