没有宗教领袖也没有宗教场所 世界最年轻宗教之一巴哈伊

巴哈伊教（Bahai）于1844年在伊朗诞生，是世界最年轻的宗教之一。不到200年的时间，它在全球已有超过600万名信徒，是全球分布最广的新兴宗教之一，尤其是在印度和伊朗。

1950年女权运动先驱希琳福斯达（Shirin Fozdar）和她的先生，将巴哈伊教带到新加坡和马来半岛，目前在本地约有2000多名信徒，当中七成是华人，其他有印度人和来自其他国家人士。巴哈伊教于1995年7月申请加入新加坡宗教联谊会（IRO），成为新加坡十大宗教之一。

巴哈伊教的基本教义是“上帝唯一”“宗教同源”和“人类一体”，信徒在提升和完善自身的同时，也竭尽所能促进他人及社会福祉。信徒相信所有宗教都来自同一个神，从亚当、摩西、释迦牟尼、耶稣、穆罕默德、巴孛（Báb），到这个时代的显圣者巴哈欧拉（Baha'u'llah）。所有圣显者来自同一个灵性的家园，最后也会回归是同一个灵性的家园。

巴哈伊信徒张彩莉在牛车水广东民路的巴哈伊中心祈祷。该中心不是宗教场所，主要供信徒活动交流。（萧紫薇摄）

信徒每天必须选择一种方式祈祷，可在任何地点，最重要是朝向西北方向——巴哈欧拉灵堂所在的地方。祷文分成短、中、长三种。短篇义务祷文须要在中午12点至日落前诵读，约一两分钟。中篇要在早、中、晚诵读，共三次。长篇可选在一天中的任何时段进行，约15分钟。

完整行政架构传播教义

牛车水广东民路有一个巴哈伊中心，但它不是宗教场所，而是做为一个行政和展示中心，三楼有图书馆。信徒可到中心聚会交流和借阅书籍。

新加坡巴哈伊教主席埃兰戈说，巴哈伊教有一套完整的行政架构。（陈爱薇摄）

新加坡巴哈伊教主席埃兰戈（K Elango）接受《联合早报》访问时说：“巴哈伊教没有任何神职人员或宗教领袖，是根据一套行政架构运作。在新加坡，有一个由九名成员组成的总灵体会。然后，我们按地区分成中央区、北区、东北区、东区和西区，每一个区有一个九人组成的地方灵体会。”

世界正义院（Universal House of Justice）是巴哈伊教的最高行政领导机构，它会定期向各地区的总灵体会传达一些讯息。各地区总灵体会每19天会发布一次简报，与地方灵体会互通消息。

为何是19天？原来巴哈伊历法有19个月，每个月有19天。一年内多出来的四天或五天称为“闰日”，这几天必须从事捐施和慈善工作。另外，巴哈伊教一年有九天圣日，如显圣者巴哈欧拉（Baháʼu'lláh）的生日，和3月20或21日的巴哈伊新年。这九天获新加坡政府准许，信徒可向公司和学校请假。每年3月2日至20日是巴哈伊教为期19天的斋戒期。这段期间信徒须在日出前吃早餐，之后不能进食或喝水，直到日落。

信徒自发组织各类活动

理工学院讲师程文明、太太任庭洁（护士）和三个孩子都是巴哈伊信徒。程文明是在1992年成为信徒，他回忆道：“年轻时我曾随朋友去教堂，也跟父母去寺庙，对不同的宗教有一定了解，但仍一直在寻找关于人生意义的答案。后来姐姐介绍我巴哈伊教，我发现它的教导很实际，能够解答我许多疑问。关于宗教同源、人类一体和为社群服务的教义很吸引我，无论你背景如何、来自哪里，都有平等的机会。”

程文明认为巴哈伊教的教义实际，能够解答他的人生疑问。（严宣融摄）

程文明一家人积极参加北区的地方灵体会活动，如今年3月20日晚上在胡姬乡村俱乐部举行的新年晚宴，他们参与筹备、招待和主持等工作。另一名信徒张彩莉则每个月一次，和姐姐在两人经营的美发院组织祈祷会，邀请不同宗教信仰的朋友一起祈祷。

张彩莉（左三）每个月一次会在所经营的美发院组织祈祷会，邀请不同宗教信仰的朋友一起祈祷。（陈斌勤摄）

新加坡没有巴哈伊灵曦堂，巴哈伊聚会一般在信徒家里或者租借场地举行。

来自俄罗斯的阿廖娜（Alena Zhovtun，小提琴教师）每个周末会在家里组织儿童班。她和其他家长信徒，会通过讲故事让小朋友认识不同宗教，也设计可培养品格的游戏和手工。孩童到15岁时可自己选择是否要成为巴哈伊教徒，或者继续探索其他宗教。

来自俄罗斯的阿廖娜（面向镜头左二）每个周末会在家里组织儿童班。（陈斌勤摄）

巴哈伊儿童班的小朋友从游戏学习如何合作完成任务。（陈斌勤摄）

巴哈伊教认为家庭扮演的一个基本角色，是培养孩子的品格以及美好的灵性，为人类社会的发展做出贡献。

由于信徒来自世界不同族群，所以祈祷文和故事书也翻译成多种语文，让信徒以最熟悉的文字和语言了解这个宗教。在聚会上，巴哈伊信徒及其他宗教信徒，也可选择自己最舒服的语言和方式祈祷，如有人唱华语歌曲，有人以英语发表感想。

巴哈伊教信徒自发组织儿童班，教导小朋友认识巴哈伊及其他宗教。（陈斌勤摄）

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