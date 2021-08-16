曾当“最老练习生” 梁田：被导演骂很难受

梁田分享在演艺圈的甜酸苦辣。（视频截图）

现年80岁的资深艺人梁田于1967年进入马来西亚艺坛，一步一脚印，成为人见人爱，车见车载的艺人。然而，他却毅然放下稳定的事业，来到新加坡从零开始。

上世纪80年代，资历深厚的梁田放下身段加入本地电视台第五期演员训练班。他接受《最强配角》视频系列访问时，中气十足地说：

在训练班里，我的年龄是最大的，参加的时候已经43岁！所有的同学都是小弟弟小妹妹，有些还不到法定年龄，要父母帮他们签名，参加了八个月，每天上课有点不好意思，很尴尬，因为自己年纪最大！”

梁田于上世纪80年代加入本地电视圈。（受访者提供）

他演过的本地剧包括《青春123》《牛车水人家》《客家之歌》等，拍了数十年的戏，却从未获奖项肯定。他豁达说：“那些上了年纪的人看到我告诉我‘梁田，我很喜欢看你的戏啊，你演得很好’，这就让我很开心了！我认为，这就等于我得奖了！”

本地电视剧《客家之歌》剧照。（受访者提供）

原本活跃于马来西亚艺坛、拥有高人气的梁田，为何决定来新发展？好好先生如他，怎么会沉不住气，在片场与导演起冲突？来自观众的什么话，会让他倍感欣慰？看视频听他娓娓道来精彩人生！

受访时，记者见证梁田中气十足，健步如飞。要如何保持身心健康？他鼓励乐龄朋友在防疫措施允许下，莫忘出门活动筋骨，“人上了年纪很容易衰老、肌肉退缩，你不运动老得更加快，对身体不好。出来运动，可以结交很多朋友，让自己开心，也可以看看很多东西，不会那么闷那么寂寞，老是待在家里不好的。”

完整报道：43岁参加演员训练班 梁田成“最老练习生”