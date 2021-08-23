被陌生人呛“想打你” 让他很开心？

师爷和贪官“专门户”周全喜（73岁）坏人演多了，出门被“安哥”喊打，但他不忧反喜，“这说明我演得好！”

周全喜在1978年入行，演出的第一部剧是黑白电视剧《青春乐》，后来他陆续参与许多戏剧，演过医生、法官、律师、皇帝等等，但最拿手的是一些小奸小诈的角色，更是演坏师爷和贪官污吏的不二人选。

周全喜曾是家喻户晓的演员。（严宣融摄）

因为坏人的形象太鲜明，他有一次到咖啡店时被一个“安哥”呛声：“你要打你！你很坏！”，周全喜说：“我当时又开心又有点怕，但我知道他其实是在赞我演得好。”

虽然角色不讨好，但周全喜从不挑角色，对他而言，配角就是陪衬红花的绿叶，最重要的是尽本分把角色演好，不抢戏也不去计较演什么角色。

周全喜演活不少小奸小诈的角色。（受访者提供）

即使导演要他躺棺材跨坟墓，他也没有怨言，“有一次我们三更半夜去坟场拍戏，导演要我跨过坟墓我也照做了，没办法啊！但我有双手合十说‘老兄啊，不关我的事，是导演要我这么做的！’”

周全喜退休后生活悠闲，有空就帮忙照顾孙子。（严宣融摄）

周全喜2001年和电视台约满后不获续约，他曾在访问中透露当时有些失落，但也满意自己现在悠闲的退休生活。现在的他平时喜欢到处走走，或到公园拍拍花草，有空就帮忙照顾孙子，疫情之前他也喜欢和朋友喝茶聊天，相当活跃。

参与那么多部电视剧，周全喜对哪一部作品印象最深刻？看视频听他说说为什么！