朱秀凤爱演鬼戏 “抱怨”观众都怕她

说到77岁的朱秀凤，本地观众对她印象不是恶家婆，就是阴森婆婆，特别是《三个愿望》里卖纸巾的阴森老太婆角色，让不少人心里发毛，留下深刻印象。不过朱秀凤却爆料，当时演出时并没刻意演得很吓人，很奇怪大家为何那么怕她。

朱秀凤私底下其实和蔼可亲，她笑说：“《三个愿望》收视很高，我去到什么地方，大家看到我都有点害怕。有观众还说，孩子是掩着脸半遮半看我的戏！”

朱秀凤私底下挺和蔼可亲。（龙国雄摄）

朱秀凤透露其实演的时候，没有想到要演到很吓人，“可是因为这个老太婆有一种神秘感，突然出现又突然不见，观众觉得像鬼一样吧。”为了诠释好角色，她还设计小动作，拍摄时故意不眨眼，没想到却吓死坏大家。朱秀凤笑说，她其实爱演鬼戏，希望以后能有更多人找她演。

朱秀凤在《三个愿望》演神秘老太婆。（互联网）

她笑说观众最爱看她凶神恶煞，有一次上街购物连外国人也认得出，让她感到有点安慰。“我最近戴口罩去韩国人开的商店买东西，结果韩国店主就问我是不是本地演员。我很好奇戴口罩怎么被认出，他说很喜欢看我的戏，我演戏很凶，所以便认得我。”

朱秀凤戏剧经验超过60年，14岁求学时开始演话剧，40多岁时成为实践剧场的首位专业演员，之后进入电视台当演员。虽然演了那么多年，朱秀凤依然对演戏充满热忱。“我可以尝试不同角色，也能创造角色。演戏也能增加生活情趣，让我们生活不单调、孤独，背剧本对我们的记忆力也有帮助。”

虽然高龄77岁，不过朱秀凤却有一颗年轻的心。她竟然跟时下年轻人一样爱追韩流，是韩团iKON的忠实粉丝，还曾两次出席他们在新加坡的演唱会。

她兴致勃勃地说：“我很喜欢前队长BI，他的创作能力，还有对团员们的要求，让我深深地被吸引。我先从他们首个综艺节目看起，接着看他们出道，听他们的歌。我对其他的韩团都没有兴趣，只有iKON的歌曲，我听得最顺耳。”

演戏经验丰富的朱秀凤，却说不希望观众记得她？点击视频，看看究竟是为什么？

朱秀凤认为太极功夫扇很威风。（龙国雄摄）

朱秀凤有一个嗜好——就是练木兰拳和太极功夫扇，疫情前她每周都会到联络所跟一群老友练习，至今已练了20多年。她说：“姿势很美，对身体有好处，就去学！”