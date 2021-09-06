不是男一 但本地电影少不了池素宝

池素宝（右）曾与台湾艺人马景涛演出本地电视剧《笑傲江湖》。（受访者提供）

本地艺人池素宝演戏20多年，中西语言影视作品通吃，曾与马景涛演出新传媒剧《笑傲江湖》，与冯伟衷演出儿童剧《旋风小侦探》，也在本地电影《不是我妈妈的烘焙》演出猪肉摊贩、《还魂》的涉黑警察、《靓汤》的禽兽养父，情色电影《快乐工厂》的嫖客。由于本地电影常见到他的踪影，业界打趣说：“少了池素宝，本地电影就开拍不了！”

池素宝在日本拍摄日本米商的广告。（受访者提供）

池素宝40多岁参加南洋艺术学院的演戏课程而出道，太太当时不赞同他入行，担心娱乐圈复杂，他会逢场作戏。但他以行动证明，拍完戏就回家，让太太安心。除了演戏，他获海内外广告商青睐，曾拍摄可口可乐在越南、DHL在中国，美国的Walmart等大广告。曾一年拍12个广告，被业界形容红过阿哥阿姐。

池素宝（左）在电影《鬼影》被鬼掐，演完也留下后遗症。（电影剧照）

曾在鬼片《鬼仔》《鬼影》等演出，堪称“鬼片代言人”，但《鬼影》杀青后做噩梦，并留下现在睡觉床头灯得亮着的“后遗症”。池素宝有“狮城版白云”之称，也常被误认为前本地艺人王昌黎。池素宝和当家庭主妇的妻子栽培了三男一女，当中有专科医生等。他目前半退休，工厂收了，包装生意只做一些熟客。有人找他演戏，还是会接，因为热爱表演。

演过那么多不同风格的配角，池素宝有当男一的梦想吗？看看视频听听他怎么说？