段伟明人生起落戏剧如戏 如今知足地活着

戏如人生，段伟明起落跌磐的人生却如戏，他感叹自己的一生犹如过山车，起起又伏伏。（梁麒麟摄）

1986年凭本地长寿环境剧《芝麻绿豆》中的咖啡仔“阿财”成为家喻户晓的演员，相隔30多年，至今60岁老戏骨段伟明走在路上仍会被叫“阿财”。

他受访时谈到入行经过，透露当演员之前于黄金戏院楼下的家具店工作，有稳定的收入，后来因为跟姐姐的一场赌注，误打误撞当上了演员。段伟明直言：“你现在问我会不会后悔（当演员）？后悔。这个赌注太大了。”

段伟明（前排左一）80年代报名“三开演员训练班”，毕业后于1986年4月1日愚人节签证电视台。（受访者提供）

当年段伟明用了5块钱报名参加“三开演员训练班”，毕业后于1986年4月1日愚人节正式签约电视台，陆续接拍《芝麻绿豆》《边缘少年》《四代同堂》等剧。跟他同期的艺人包括李南星、刘谦益、“二姑”蔡平开和莫燕兰等。

段伟明凭环境剧《芝麻绿豆》中的咖啡仔“阿财”成为家喻户晓的演员。（受访者提供）

戏如人生，段伟明起落跌磐的人生却如戏，他感叹自己的一生犹如过山车。

80年代末他砸数十万开卡拉OK酒廊，因未持有执照非法营业被控；几乎与此同时，他接到父亲过世的噩耗，得接养母过来一起住，太太又提离婚、他不获电视台续约还欠下巨债，段伟明的人生瞬间跌入了谷底。

段伟明几乎每周都会接儿子到家中住一晚。（受访者提供）

如今段伟明回过头看，他庆幸当时并未自暴自弃，他说：“总之是五六样东西一起（来），我什么都没有了。如果我的意志力不够坚强，我死掉了。”他说，现在活着只为了96岁养母与14岁儿子。

段伟明1997年“自我放逐”独自到欧美漂泊六七年，足迹遍布法国、丹麦、意大利和西班牙等，直到一次养母开口叫他留下，他才告别四处漂泊的日子。

段伟明1997年到欧美各地“漂泊”了六七年。图为他当年在威尼斯所摄。（受访者提供）

不过在返新之后，段伟明指“阿财”、卡拉OK老板过去的光环太大，他找了40多份工作都吃闭门羹。为了生计，他当过巴士车长也曾在建筑工打工，这几年为居住圣淘沙豪宅的一户人家当管家。至于拍戏，他说：“我通常会接短剧，拍摄几天或是一周，太久不会接，因为现在有工作，怕老板不开心。”近年作品包括美剧《西部世界》（Westworld）、英语剧“128 Circle”，最近他也刚接拍“128 Circle”第二季。

对于演戏心里是否仍有一团火？他直言：“当演员不能选择角色，做工就是为了钱。我想除非有人点起它……那团火没有一直燃烧，若燃烧到现在，已经变成焦土了！”

在演艺圈沉浮多年，段伟明给本地年轻演员的一句话是什么？看看视频听听他怎么说？