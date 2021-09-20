演技备受肯定 陈慧慧却因暧昧不起来NG频频

陈慧慧凭着扎实的演技受到观众喜爱。（梁麒麟摄）

大家熟悉的陈慧慧演技精湛，但她曾经因为一个角色而NG了30次。

第七届演员训练班出身的陈慧慧演出过《豆腐街》《琼园咖啡香》《客家之歌》等电视剧，凭着扎实的演技深受观众喜爱，一直都是大家心中的“最强配角”。

观众真正认识陈慧慧，是因为《豆腐街》里云吞嫂这个角色，但原来当时她演很痛苦，“云吞嫂不甘寂寞又爱吃‘小鲜肉’，有一场戏我需要穿着木屐很风骚地一摇三摆，看到傅友明饰演的角色时要给他一个暧昧的眼神，结果我NG了三十几次，因为我演不出暧昧的眼神。”

陈慧慧参演过《客家之歌》。（档案照）

演戏苦与乐

入行30年，陈慧慧尝尽当演员的苦乐，“苦的是每天要记很多台词，此外还经常长时间的苦等，有一次拍古装剧，等了三天才拍一个镜头。”想知道她是怎么度过那三天，快点击看视频。

陈慧慧曾入围六次《红星大奖》最佳女配角，可惜前面五次都希望落空，直到2002年才终于凭《天使的诱惑》中“胡秀娟”这个角色，把奖座抱回家，“在宣布成绩的那一刹那，镜头突然拍我，我整个人傻掉了，心想‘发生什么事’？”

当时她穿着四五寸的高跟鞋加上一时乱了阵脚，突然走不了路，最后是由她口中的“大哥”郑各评抱上台，那一幕让不少观众至今难忘。

陈慧慧2002年夺下“红星大奖”最佳女配角奖。（档案照）

拿奖后被减薪

拿奖之后陈慧慧笑足了一年，就当大家以为她的星途将更加顺遂，现实却给了她当头一击。 “一年后公司找我谈续约时我当场傻掉了。我的薪水回到了三年前的价码，我想不通，薪水不是应该不断增加的吗？就算加50元或100元都好，怎么可能回到三或六年前呢？”

陈慧慧被迫思考眼前的路，最后决定不续约，“我折腾了很久，很难细说当时离开（电视台）的原因 ，很多事是累积出来的，不单只是为了薪水而放弃多年的理想，毕竟我很爱演戏。”

不愿乱接角色辜负影迷期待

怀孕生子后，陈慧慧有长达十多年的时间没有拍戏，后来复出时她接到一些不错的角色，比如《你也可以是天使》《琼园咖啡香》《真探》。但渐渐的角色的发挥空间越来越小，“比如说演邻居或三姑六婆，进进出出地陪衬着，那时候我就开始思考，这是不是我要的？”后来影迷的一句话让她决定作品应该贵精不贵多，究竟影迷说了什么？快点击视频观看看。

演主角的感觉很爽！

其实陈慧慧也当过单元剧的主角，比如在《101老婆》里演郑各评的老婆，在《法庭故事》一人分饰两角，点击视频听听为什么她觉得演主角“很爽”。