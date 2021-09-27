演反派惹人厌 严丙量买个饭都成问题

严丙量（65岁）26年的演艺生涯，演了超过100部电视剧，当中有不少反派和汉奸角色，有人骂他“你很坏”，不卖饭给他，但他也凭角色红到海外，受到Superstar一样的招待。
严丙量1983年看到新广第五期演员训练班招考演员，就去面试，结果顺利过关，隔年正式开启演员生涯，一演就26年。
他演过好几次汉奸角色，印象很深是1985年民初剧《铁蝴蝶》演汉奸“王麻子”，烧死女主角，该集播出隔天，他去公司餐厅吃饭，卖饭的Auntie竟然不要卖给他。1986年《天涯同命鸟》再次演汉奸，这次却有了不同的体验，该剧在中国播出，后来他去上海，当地人认得他，他到哪里都受到热情招待，像Superstar。
严丙量也常演古装剧，本地炎热的气候让他直呼“怕怕”。他记得拍《大内双宝》时，场景是冬天，他穿着棉袄，现场还吹着棉花制造雪景，浑身不舒服。
古装剧常演反派，时装剧则多演父亲，严丙量坦言没当过主角，难免有遗憾，但还是有几部自己非常满意的作品，像《铁警雄风》《白蛇后传》《剑魂》。离开电视台十年，还有人认得，也让他感到很欣慰。
26年的演艺生涯，严丙量有哪些难忘的回忆？十年前又为何离开？看视频听他分享。
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