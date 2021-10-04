热忱从未消失 云昌凑要演到观众不想看为止

很多艺人做生意搞副业，做到焦头烂额，血本无归，但是本地甘草演员云昌凑，在最忙的八九十年代本地剧黄金期，不但每天轧三组戏，还有空打理自己开的印刷馆，之后又开了临演公司，还赚到一笔钱买洋房。

云昌凑接受zaobao.sg专访，谈起从影经过，他从1975年起便参加琼州会馆的话剧团，参演广播剧。1984年，新广（新传媒前身）大力发展本地剧，原本从事建筑材料销售的他毅然加入，成了全职演员。在本地剧如火如荼发展之际，演员人才稀缺，他自然也是抢手的配角，经常三组剧一起拍，“那时根本没法回家，我是去到哪里睡到哪里。”

云昌凑（右五）早年演出黑白电视剧。（云昌凑提供）

尽管当时忙到有家归不得，他还是找到时间开设印刷馆，在12年里赚到钱买洋房，还把三个儿女都抚养成人。他的大千金在本地当律师，二公子在泰国当土木工程师，三公子是澳大利亚地产公司高管。他也有四个宝贝孙子，男女各两个。

云昌凑和老婆住在马西岭的五房式政府组屋，过着写意的小日子。（萧紫薇摄）

云昌凑最难忘的两部作品，一部是进电视台前拍的电影《荒唐世家》，他相信那是新加坡第一部电影；另一部是电视剧《燃烧岁月》，戏份很重，几乎等于就是主角了。

云昌凑在旧剧《幻海奇遇》里有多个造型，非常抢眼。（云昌凑提供）

他从起步的千多元月薪，做到十年后5000多元，他承认待遇很好，可惜1994年他不获续约。他体谅电视台为了换新血，没有跟他续约，乐观的他脑筋一转，觉得自己当演员的经验丰富，有利于开临时演员公司，就这样又做了老板，经营到今天。 从此他以自由身接戏，这几年连英语剧都轧一角，一样受到观众喜爱。他说，演戏是一生所爱，要“演到倒下为止。”

云昌凑（右二）和两个姐姐、一个妹妹，以及父母合照。（云昌凑提供）

云昌凑的老家在马来西亚霹雳州，当年为了讨生活来到新加坡，没想到在这里扎根，还当了演员。像他这个年纪还演华英语剧的演员少之又少，他说，现在能讲双语，跟当年在家乡上午读中文下午念英文所打下的基础，很有关系呢！