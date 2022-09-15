【身情告白】你的心跳 让我的生活向前

在胸前侧耳倾听，却听不到心跳，只有辅助器呜呜的机械声……

这种半人半机械的感觉，让罹患心脏衰竭的江宗永（53岁）感觉到近乎绝望的无奈，就连睡觉时，他也需要插上电线，一旦断电，就可能有生命危险。

直到完成心脏移植手术之后，江宗永终于再次感受到“扑通扑通”的心跳声，他发自真心地感谢这位捐心人 —— “你的心跳，让我的生活向前。”

他的身体不再只属于他一个人，而感恩的深情无法再向逝者告白。

一个人的生死命运，因为另一个素未谋面的人捐出器官而扭转。

《身情告白》系列由经历过换脏手术的病患亲口讲述他们在病痛下的挣扎，也向捐出器官的恩人表达由衷的感激：因为有你，生命才有下一站。点击链接，观赏《身情告白》系列视频。

2018年，江宗永在一次回广州探亲的途中突然发生心肌梗塞。在命垂一线之际，只好先在当地医院抢救，但由于医疗设备并不完善，一周后只好再转移到广州市的医院。

“在整个过程中，我的心脏停了五次。医生经过了五次的抢救，我才存活下来。”江宗永后来才知道因为治疗时间上的耽误，他心脏受损的程度已经恶化。

2018年，江宗永回乡探亲时突发心肌梗塞，经历了五次抢救才存活下来。

当江宗永回到新加坡时，他马上被安排住院治疗，“其实医生告诉我说，我是很幸运的。我能在广州存活下来就是一个奇迹，因为他们说我的存活度只有5%。”

但坏消息是，江宗永的心脏已经衰竭，如果什么都不做，寿命可能只剩下半年。

由于心脏衰竭，医生告诉江宗永，他的寿命可能只剩下半年。

医生为江宗永在体内装置了LVAD（左心室辅助器），用于将血液打入主动脉，但这也意味着江宗永从此需要借助辅助器活下去，“当我睡觉的时候，我就要把那个插头插上电源，我要这样才能睡......感觉就像一个机器人，我需要电力来存活。”

在体内安装辅助器后，江宗永连晚上睡觉都需要插上电源。

等待换心，几乎就是在等待一个奇迹。当江宗永接到医院打来的一通电话说有适合的捐献者时，他坦承自己的心情十分矛盾，一方面是求生的期待，另一方面是对手术风险的担忧。

随后江宗永被告知，捐献者有发烧状况，须进行验血确认是否适合移植。江宗永说，当时他们没有时间等三天后的验血报告结果，心脏移植手术需要立刻做决定，“因为真的是一个生死关头，后来我就放弃了那一次的手术......当时心情很失落，我不知道我还要等多少年才有这个机会。”

直到2019年4月，江宗永终于等来适合的捐献者，在新加坡国家心脏中心成功完成心脏移植手术。

2019年4月，江宗永终于等来适合的捐献者。

“我很感激这位捐献者和他的家人，谢谢你们！因为有你们的帮助，我们有了一个新的生活，生活回去了正常的轨道。”江宗永说，有时候他也会跟心脏说话，感谢它来到身体里而没有排斥，“这其实是很奇怪的一个感觉，因为我感觉到这个心不是我的，这个心是别人的，就有种我好像跟它说话的那种感觉。”

手术后，江宗永也曾翻找报纸，试图寻找任何关于捐献者的线索，希望能够亲自向捐献者的家人道谢。

从死亡的边缘，回到生活的正轨，江宗永想从另一个角度看待人生，“不是说到了一个绝境的话，那就是一条绝路。我总觉得，如果一个人还没有离开这个世界，总是有机会的。”

“如果一个人还没有离开这个世界，总是有机会的。” —— 江宗永，换心病人

据2021年统计，新加坡的心脏移植等候名单共有12人。本地心脏移植的平均等待时间为3年。若有意愿填写器官捐赠表格，可前往Live On官网网站。