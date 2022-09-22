【身情告白】我没有肾 但我死中求生

两颗肾都被摘除，还患有肝病，56岁的张志成一次次进出医院，在病床上挣扎求生。

直到2021年圣诞节前夕，他获得了一次换肝的机会，让他终于不用再频频住院。但手术之后的他仍然身处生命的低谷，每天靠洗肾仪器续命 —— “我没有肾，但我死中求生。”

他的身体不再只属于他一个人，而感恩的深情无法再向逝者告白。一个人的生死命运，因为另一个素未谋面的人捐出器官而扭转。《身情告白》系列由经历过换脏手术的病患亲口讲述他们在病痛下的挣扎，也向捐出器官的恩人表达由衷的感激：因为有你，生命才有下一站。点击链接，观赏《身情告白》系列视频。

我是医院的“永久居民”

10年来，张志成最熟悉的不是家里的床，而是医院的病床。自从发现身患多囊性肾病和肝病，张志成频频因病菌感染入院，一住就是两个月，甚至有时出院隔天就又住院，又是两个月……

张志成罹患多囊性肾病和肝病，10年来频频因细菌感染住院。

“医院很像我半个家，已经大半生都住在那儿。我太太跟我开玩笑说，你不如拿个单位在那里长住好了，申请医院的‘永久居民’，看他们批给你吗？”长期的病痛让张志成的身体不堪重负，也造成他双腿无力，出门必须以电动车代步。

病痛导致张志成双腿无力，出门须以电动车代步。

张志成回忆说，10年前发现自己患病需要住院时，他怀有身孕的妻子因为担心他而提早一周生育，就为了让张志成看到自己的儿子出生。“你知道，看到新生的那种喜悦，也就是一种推动力......不然的话，我早就已经放弃了。”

2019年，张志成不幸地出现囊肿出血导致肾衰竭，无奈之下摘除了两颗肾脏。

2019年出现肾衰竭，张志成无奈摘除两颗肾脏，从此依赖洗肾仪器生存。

“小便的感觉我已经不知道了，完全失去了。”张志成因为失去了排尿功能，所以他每周三次通过洗肾机抽出血液里的水分。每洗一次肾要4小时15分钟，抽水的重量达3公斤，整个过程让他不堪重负。

张志成的肝脏也不断出现囊肿，这导致他的病情雪上加霜。“医生说这是无法医治的，吃药也只是控制病情，但它会一天一天的恶化。”

接连受到肾和肝的病痛打击，张志成感觉自己一直在生死的边缘挣扎。

直到2021年的圣诞节前夕，张志成意外地获得了一次换肝的机会，终于在新加坡中央医院成功完成肝脏移植手术。手术后，张志成的腹部缝了57针，留下了深深的疤痕。

换肝手术后，张志成缝了57针，在腹部留下了深深的疤痕。

两次手术都从鬼门关走了一趟，但最终安然无恙已经让张志成十分感恩。他也经常到家附近的庙宇祈福还愿，希望以此转达对捐肝恩人的感谢，“我真的要谢谢他。我也要感谢他家人，给了我一个重新的生活，让我活过来了。真的，真的很感恩。”

手术后，张志成经常到附近的庙宇，为捐肝恩人祈福。

肝脏移植手术后，张志成的健康状况仍有待稳定。没有肾脏的他，还有许多生活困境要克服。为了寻回生活的色彩，多年来因病情无法工作的张志成，在休养期间拾起画笔，开始学习丙烯画，把他内心希望看到的景色落实在画布上，“画一些东西，让你的心情比较有色彩。那么你就会看到另一个天空，全部都画在画里面......这是一个心情。看开了，生命是一个过程而已，空空来也就空空去，你很多东西都放下了。”

张志成在休养期间学画，重拾心情面对人生。

据2021年统计新加坡肝脏移植等候名单共有66人。本地肾脏移植平均须等逾约19个月。若有意愿填写器官捐赠表格，可前往Live On官网网站