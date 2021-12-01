一身峇迪 峇迪一生 专家李楚琳与峇迪的不解之缘

峇迪是源自印尼爪哇古国的蜡染，发展成今日东南亚纺织文化的核心。这一百年前时尚的先锋，今天风华依旧。放眼每年国庆，我国政要，无论来自任何族群，都会穿上峇迪蜡染的盛装赴我国生日宴，说明了峇迪已深深烙印在南洋的意识与精神，成为东南亚人的身份象征。

生于斯，长于斯，专业研究峇迪的李楚琳也与峇迪结下不解之缘。

李楚琳研究峇迪也迷恋峇迪衣着。

小时候，她母亲在阿拉街（Arab Street）买峇迪布为她裁剪衣服；长大后，她自己选购峇迪布，日常家着的衣裳仍请母亲为她缝制。

李楚琳是我国国家博物馆前馆长，现担任博物馆顾问。她大学毕业后进入博物馆，投入东南亚纺织品的研究和策展，小时候那披盖一身的蜡染图此时在她的事业与思想里绽放。她1990年开始专研峇迪，每年自费飞印尼爪哇做田野调查，到当地的峇迪市集买、看峇迪布，也深入接触当地的峇迪匠人与藏家。1991年她独当一面地在国家博物馆办了一场大型的峇迪展，峇迪研究专著《峇迪——创造一种身份认同》（Batik Creating an Identity，2007年再版）也面世。

她目前正策划与筹备一个大型的峇迪展，预计将在明年本地开幕。

李楚琳是我国国家博物馆前馆长，现担任博物馆顾问。

李楚琳将她对峇迪布的热爱形容为迷恋。

她在为《私藏不藏私》视频系列打头阵的《一身峇迪，峇迪一生》带观众走进峇迪的花花世界，认识不同峇迪图案背后的寓意。

李楚琳穿着一身的峇迪，峇迪也成了她一生追寻的南洋华丽情缘。

“星闪闪”图“Truntum”背后原来有个美丽的爱情故事。

自明末南来的华人在东爪哇拉森（Lasem）发展出浓浓华人色彩的红色峇迪布。

李楚琳本身极爱，变化多端的沙漏图形“Slobog”到底是不是只能穿去葬礼？她也将提供专家解读。

李楚琳钟爱这款沙漏图的“Slobog”峇迪图案纱笼。

星闪闪“Truntum”峇迪图案背后有一段古爪哇的宫廷爱情故事。

除了展示她这三十年收来做研究的古董峇迪，李楚琳也在视频穿上她私藏的现代印尼峇迪时尚品牌Bin House，上演一场迷你服装秀。由印尼华人女子Josephine Kumara所创办的这家现代峇迪工坊能结合不同文化，包括韩国拼布，在面料与实用性上做出突破，将传统蜡染升华到一个现代多元的奢华时尚，让李楚琳爱不释手，将Bin House一条又一条的作品占为己有。

李楚琳穿着一身的峇迪，峇迪也成了她一生追寻的南洋华丽情缘。