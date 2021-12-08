一间收藏回忆的杂货店 用潮牌翻涌时代记忆

在远东购物中心（Far East Plaza）二楼的角头，有间不起眼的小店，中文名叫“杂货店”。实际上是间卖衣服的店，走进去却内有乾坤，里头收集摆放着各种古早玩具、黑胶唱片、香烟铁盒，还有印着夜上海风情复古画像的胭脂盒，概念就像小时候的mama shop（小卖摊）。

这里正是老板陈江淮的怀旧天地。

陈江淮作为潮牌设计者，喜欢从收藏的旧物件找寻灵感。

陈江淮是本地潮牌圈的OG（元老级人物），十几岁开始接触潮流设计。上世纪80年代，潮牌（Streetwear）的概念在本地还是舶来品，从美国西海岸的好莱坞一路翻滚到亚洲。那时人们还并不了解，觉得不过是印着各种图案、电影元素的T恤衫。在几十年推广潮牌的日子里，陈江淮也一直在寻找一种亚洲语言，让T恤上印着的元素对华人来说更有共鸣。

“设计潮牌需要一定的积累，我们喜欢的东西，看过的东西，尤其是电影、流行文化、音乐文化都要吸取作为潮牌的基础”，陈江淮说。

而收藏就成了他汲取灵感的来源。

陈江淮收集黑胶唱片，关淑怡、林忆莲、张国荣、草蜢、张学友一张张经典，如数家珍。收集经典电影的卡带、漫画小人书、金庸小说、街机游戏，甚至是阿嫲的胭脂盒。一切能带来八十年代回忆的元素，他都爱。

“杂货店”的架子上摆满了陈江淮收集的电影卡带、CD和黑胶唱片。

放在角落的复古游戏机，偶尔拿来玩玩。

除了有形的收藏，从小在牛车水长大，陈江淮珍藏在心底的还有一幕幕冒着烟火气的生活场景：街边的砂锅饭、渗着药材香的中药房、家人团圆饭的欣喜、跟父亲去夜总会......当这些场景形成图案印在潮牌T恤上，也形成了独一无二的本地元素。

脑海中珍藏的记忆，一家人围坐吃团圆饭的场景被印在了T恤上。

陈江淮热爱收藏，因为他相信这些时代的经典不会消失，收藏旧物件是想记录一段难忘的旧时光。而复古的力量在于它不会褪色，反倒随着时代的更迭日久弥新，散发出一种独特的潮流特质。而他想做的正是通过重新诠释，将复古的元素融在设计中，以一种“潮”的方式介绍给年轻人。当时代经典成为印在胸前的图案，美好的年代就在延续着，倒带重播中。

陈江淮相信时代的经典不会消失，通过收藏保留回忆，通过重新诠释与设计带给年轻人。