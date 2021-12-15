小叮当藏家逼真还原“大雄家”　用收藏延续童年梦

小叮当（Doraemon，又译“哆啦A梦”）是许多人童年的记忆，家里或多或少都有收集玩偶、文具、挂画等。对于超级爱好者张硕来说，收藏小叮当是在延续一份童年的梦，将从小叮当身上感受到的一切美好留于心间。

小叮当超级爱好者、藏家张硕。

34岁的张硕记得，小时候每天放学回家的第一件事，就是准时守在电视机前看小叮当动画片。“喜欢小叮当因为它总能从口袋里变出很多神奇道具，解决实际问题，作为小朋友就觉得很有趣。”说起小叮当的道具，竹蜻蜓、记忆吐司、时光穿梭机，他都如数家珍，并感叹道，“其实有些在今天都实现了啊，像是动画片里的立体打印机，就是现在3D打印机的原型嘛。”

长大后工作赚了钱，每当看到小叮当的藏品，好像童年记忆里的一幕幕场景都回来了。张硕开始收集不同类型的小叮当藏品，一方面是弥补一种小时候没钱买玩具的遗憾，另一方面随着小叮当成为经典IP，收藏价值有所提升。近些年越来越多艺术家以小叮当为灵感设计衣服、雕塑、潮玩，更有名贵版画出现在拍卖市场。

珍贵的小叮当旧版漫画。

与日本艺术家村上隆合作的版画，把标志性的太阳花和小叮当结合在一起。

收藏之余，张硕也尝试亲手制作。他还原制作出半米高的“叮当屋”模型，真实再现动画片里大雄的家。从网上淘来小道具，一块块木板搭建起来，没有参考图纸就自己扒视频，一点点画图找出屋子里的细节。作为火锅店老板，张硕每天凌晨一、两点才放工，到家他也不睡觉，就继续趴在地板上做模型，完全沉浸在小叮当的世界里。最后花了一个多月，终于建好了“叮当屋”。

纯手工制作，逼真还原小叮当和大雄的家。

去年正逢庆祝“哆啦Ａ梦五十周年”，张硕把“同心如意”火锅店作为展览空间，拿出了自己所有的小叮当藏品在此展出，从漫画、雕像、版画、周边纪念品，到可爱的玩偶摆件，一时间吸引了许多人来打卡拍照。

其中最令张硕感动的是60、70年代的叮当迷们，带着孩子、孙子来参观，边看变介绍“这就是我当年最喜欢看的动画片。”那一刻，他意识到，原来这个永远伸出“圆”手、乐于助人的“蓝胖子”串联起了许多人的童年。即使长大后在成年人的世界里没有魔法，小叮当带来一种希望，凡事都会有解决问题的办法。

虽然看不懂日文，张硕收藏了日文版的铂金漫画书。

《私藏不藏私》视频系列第三集《小叮当·童年梦》，跟随镜头一探张硕的收藏。