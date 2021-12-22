汉服时尚蔚然成风 一袭华裳穿越古今

近几年，传统汉服蔚然成风，中国各地年轻人身着不同朝代华裳，在当代的时空留下古风的倩影，上载到社交网媒，将这汉族时尚的穿越美学发扬光大，传遍天下，搞得风风火火。

现居新加坡的周丽莎（27岁）2019年在抖音上看到中国的“小姐姐”们穿上汉服，“全副武装”地走在当代街上，罔顾公众的眼光，她们做自己的超强自信给了她极大的视觉冲击，当然这些五颜六色、美轮美奂的传统服饰也触动了她内心深处的民族意识，于是也开始在南洋穿上汉服。

周丽莎的唐朝装扮仙气飘飘，让人的思绪穿越到大唐的华美时空。

周丽莎在新加坡购买汉服的管道主要来自淘宝。她分享：“汉服在2019年之前特别贵。等我入坑时，汉服已经很普遍了，现在都卖很‘白菜’的价格。汉服价格由设计、用料、工艺和品牌来决定，便宜的百多人民币，贵的一两千人民币，淘宝还有卖上万的。汉服现在更像是时装，所以价码介于200到500人民币的大众最能接受。

汉服带人穿越回到一个恬静、精致的时代。（周丽莎提供）

在短短的两年，周丽莎就买入100多套各个朝代的汉服。市面上以明制，唐制，宋制最为普遍，此外还有南北魏晋风，秦汉的曲裾等。她说：“服饰的色彩、做工、形制都是吸引我的点。穿汉服有种民族的自豪感，感觉我们历代的服饰居然可以这么好看。更让我开心的是：中华上千五千年留下来的文化瑰宝真的很多，每个朝代、不同时期的服饰都那么多姿多彩，各有千秋。我真的想把各种朝代的形制都买下！可是服饰太多，而且每个都喜欢，穿都穿不完。

长宽袖子的明制汉服，配上黑色比甲，飘逸柔美，在现代环境里一点也不违和。

有位佳人，在水一方：唐制汉服由上衫、齐胸襦裙和披帛组成，楚楚动人。

“汉服我买来就是穿的。他的本质就是一件衣服，不算收藏。作为一个收藏家成本太高了，所以我买的都是能容易穿出外的。有些很难穿出去，很繁琐的，我也会买，因为就是喜欢，觉得挂在衣柜里看着也高兴。”那些没穿过或不穿了的，她会在Carousell上转卖，接着网购新的。

周丽莎的唐代佳人装扮。（周丽莎提供）

在本地刚开始穿汉服出门，周丽莎引来的是好奇和异样的眼光，有人问她是拍戏的吗？还是在玩cosplay？渐渐的，注视的眼光多了赞美和欣赏。她说：“我身边朋友对汉服都是赞美的，也因为我想要尝试穿汉服。我也会穿去上班，同事也都觉得汉服很美，接受度很高。他们唯一的疑问是：不热吗？ 因为汉服基本都是三件套，而且是长的，他们看着觉得热，但是汉服穿了在室内是真的不热。考虑到本地的天气，我都会选择单一的布料，如容易散热的天丝、薄纱和苎麻。”

橘色披帛是唐制汉服常见的装饰物，与衫裙配搭，迎风飘然，更显仙气。

“汉洋折衷”是近年汉服潮流一个有趣的趋势，意思就是将传统汉服与现代服饰混搭，穿出独特的现代中华韵味，也是周丽莎平日喜爱的穿搭法：“我多会选择比较日常的汉服，混搭穿去上班、逛街、拍照。我觉得宋朝的衣服其实更接近现代样式的服装。我个人比较喜欢长褙子，长度越长会很显高。宋朝还有一款特别的短衫，是对襟、窄袖的，我们现在都叫它飞机袖。穿起来非常日常，很适合我们现代穿。”

宋制绿色长褙子充满现代感，就是一袭波西米亚风的长外套，配上华风马面裙，很适合在日常穿着。

明制汉服配上可爱现代配饰与发型，任何东方女孩都愿跃跃一试。（周丽莎提供）

来到汉服，中国人显然比海外人热衷、认真，有越来越多城市加入汉服推广活动，汉服活动、汉服节等百花齐放。周丽莎说：“在国内就有一个叫’中国装束复原小组’的神仙团队，从头到脚地复原我们历代的装束。他们追求细节的复原，让很多人学到很多知识，很厉害。能从一个爱好小组做到专业，真的很了不起。”艾媒咨询的数据显示，中国汉服市场销售规模从2015年的1.9亿人民币大幅上升到2020年的63.6亿元，2021年汉服爱好者人数预计达689.4万人。汉服热也一点一点地传到了本地。周丽莎认为，将汉服推广到海外来的最大功臣是短视频平台抖音。新加坡裕华国货百货公司近年开始引进传统和现代改良式的汉服售卖。在裕华国货负责市场营销的周丽莎也在公司做了一些汉服相关的活动，推广汉服文化，吸引了不少好奇的本地人。近日，在本地致力推广汉服文化的文史达人龚盼盼就与她率领的团队“Hanfugirls”推出全球首部数码互动式影片 《唐传奇·燕子楼》巨细靡遗地阐述、分享大唐的生活与衣着文化等。

周丽莎的晋朝清秀佳人装扮。（周丽莎提供）

周丽莎说，新加坡目前对汉服的推广正处萌芽阶段：“我自己有几个所谓的野袍子群，就是单纯喜欢汉服的一群人聚在一起。我也有参加新加坡汉文化协会，他们也在推广汉文化。我个人浅见是，要推广汉服不一定就要讲求逼真或复原文物，也可以轻松地做起。我更希望人人对汉服都有简单的认识，能喜欢上汉服，而不会觉得它是奇装异服。我听过一个人说，汉服文化不该叫汉服圈，是因为大家现在都想它成为一个主流文化，而不是一个小圈子。我很认同这个目标。汉服是民族的象征，每一位热爱汉服的人都是民族复兴的风云人物。我们该穿上汉服走出去。唯有穿出去，被人看见，这个文化才能发扬下去。”

精心装扮后，周丽莎和一群志同道合的汉服爱好者喜爱到漂亮的景点留下倩影。这是她们的明代名媛写真。（周丽莎提供）