癌症巴士车长和17年发妻“陪伴”的告别

2022年3月，癌症晚期病患陈柄源（69岁，巴士车长）在化疗失败后，身体虚弱，住进单人病房。

单人病房虽然高级，但每天除了打四次抗生素，陈柄源无事可做。妻子陆慧珍探访时眼看他一天比一天瘦，难掩担心，陈柄源有了一个想法：回家。

陈柄源说：“不知道几时是最后的生命，在有生之年，要跟妻子多接近。”（黎康摄）

突然决定回家，陈柄源也有过担心。两人并无儿女，看护的重任全部落在妻子身上，她能吃得消吗？

“我没有做工，我来照顾你”，“你是我先生，我愿意照顾你”，陆慧珍一次次肯定的回答让陈柄源放心。2022年3月15日，他正式从医院回到家中。

照顾生活起居不是问题，对于陆慧珍来说，最难的是护理陈柄源身上的“两个洞”。

2022年1月，陈柄源尿道堵塞。为了保护肾脏，医生在陈柄源后腰处开了一个孔，装上尿袋。2022年5月，陈柄源膀胱细菌感染，手术在陈柄源腹部留下一个直径约2厘米的洞，之后身体排泄物都流进腹部的粪袋。

最开始学换粪袋时，陆慧珍一天要换好几个。偶尔没处理好，排泄物流出来又痛又痒，陈柄源就自己去厕所慢慢清理，过后还不忘安慰妻子：“没有人是生来就会的，专业护士一天换四个袋都正常。”

有了丈夫的鼓励，陆慧珍换得越来越好，有时还与陈柄源开玩笑：“我们夫妻一个痛，一个辛苦，都是为了肚子上那个洞。”

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