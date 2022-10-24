坚强妈妈和冻龄天使“无憾”的告别

2022年5月，林秀玉（50岁，销售主管）接到医院打来的电话，女儿杨静颐情况不妙，很难讲剩下几个月、几周还是几天。



听到消息的林秀玉一时难以接受，照顾了女儿20年，进出医院数十次，这一天还是来了。

两周后，林秀玉终于平复心情，既然无法改变现状，那就让女儿快快乐乐，享受剩下的时光。

2002年2月1日出生的杨静颐，生下来并不像其他婴儿一样哭闹。林秀玉觉得奇怪，便送女儿去检查。扫描后得知杨静颐是概率百万分之一的“镜面人”——心脏长在右边，且血管有孔。

从小到大，杨静颐经历过多次手术，最危急的一次发生在2008年。

当时杨静颐因呼吸急促被送进紧急部门，医生决定再进行一次心脏修复手术。不料手术前一晚，护士喂牛奶时，杨静颐哽到，心脏停止跳动。

站在急救室外的林秀玉，明知杨静颐即使被救回来，智力也可能因大脑缺氧而受影响，还是恳求医生，一定要救回女儿。

经过抢救，杨静颐恢复了心跳。一周后，心脏修复手术完成。术后病情又经过几轮起起落落，杨静颐在重症监护室一住就是两个月。

住院期间，林秀玉每天早上带着从寺庙求得的花看望女儿。（受访者提供）

两个月后，医生又在杨静颐的颈前置入气管造口，以防止她因插管太久无法自主呼吸。最终情况稳定出院时，已是半年过去。

从这次入院算起整整一年后，杨静颐终于可以再次开口，叫出爸爸妈妈。

十多年过去，杨静颐又一次病情危急。面对未知的最后一刻，林秀玉希望珍惜与女儿在一起的时光，不留遗憾。

完整报道，见《最后的告别》互动新闻。

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