呵护天使和临终病患“陌生”的告别

2022年9月9日上午，呵护天使计划义工冯月凤随着HCA慈怀护理（HCA Hospice）护士林淑慧初次到病患李成安家中。当时，69岁的李成安卧病在床，口齿含糊，不时喘着粗气，发出痛苦的呻吟。

六年前，李成安被诊断患上鼻咽癌，癌细胞在几年内扩散到肺部、胸膜、肾上腺和胸椎。

护士和义工到访的那天，他的生命即将走到尽头。

他们初次相见，也是最后一次见面。

两个小时内，冯月凤和林淑慧为李成安理发、洗头、刮胡子，以及擦拭与按摩身体。冯月凤一手熟练地操作着电推剪，一手小心翼翼地托着李成安的后脑勺，林淑慧也在旁协助，两人配合无间。

冯月凤说：“与每一位病患相遇都是一种缘分。即使这缘分很短暂，我依然很珍惜这几个小时，也希望能让他们舒舒服服地走完最后一程。”

林淑慧（中）和冯月凤（右）悉心为李成安进行护理。（陈渊庄摄）

三年内相继与19名陌生人告别，冯月凤每次带着奉献之心踏入临终病患的家中完成护理，再带着感恩之心与病患和病患家属道别。对她而言，病患和病患家属选择在这个脆弱的时刻把时间交给他们，她一定要把工作做到最好。

陌生和熟悉只在一线之间，跨越这条线只需一个名字、一瞬间、一颗愿意付出的心。

初次见面的病患，早已在知道他名字的那一刻，不再是陌生人。随着家属娓娓道来他的故事，原本的陌生也一点一滴化为熟悉。

完整报道，见《最后的告别》互动新闻。

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第三集：坚强妈妈和冻龄天使“无憾”的告别