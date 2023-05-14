米其林餐馆新酒单 酒浓菜香叫人醉 订户 黄向京更新 / 更新 / 2023年5月14日 5:01 AM发布 / 发布 / 2023年5月14日 5:00 AM 米其林二星餐馆“小康和”配搭的葡萄酒单。（餐馆提供） 小康和餐馆的日本清酒选项。（餐馆提供）字体大小:小中大米其林二星日本餐馆小康和最近推出葡萄酒大师陈应贤设计的清酒单和葡萄酒单，衬托日本料理的鲜味。米其林一星餐馆Alma by Juan Amador则推出苏格兰麦卡伦威士忌配对套餐，配搭欧亚风味菜色。日本料理配搭日本清酒司空见惯，以葡萄酒配日本菜则显得新鲜。获颁米其林二星的日本餐馆小康和（Shoukouwa Sushi Restaurant）最近翻新，以风土为装潢灵感，展示京都竹篱笆、神社灰泥墙等元素。餐馆邀到新加坡首位葡萄酒大师（Master of Wine）陈应贤设计清酒与葡萄酒酒单。陈应贤说，他对清酒所知不多，主选纯米大吟酿与纯米吟酿档次的清酒来配搭，清酒的芳香和甜度与日本料理是良伴。反观，葡萄酒配搭日本菜的挑战更大，尤其是红葡萄酒。白葡萄酒的表现相对出色。小康和餐馆主厨西田和峰为媒体奉上“厨师做主”（omakase）的“花”菜单，用材新鲜。餐馆每星期四次，从日本丰洲市场空运食材来新。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 米其林 威士忌 葡萄酒 日本 餐馆 Ginger 餐厅给早报VIP的20%独家折扣！ 25对华彩2023《河清•坊立》舞剧门票 送早报VIP！