杨丞琳演《灵语》哭不停 是元介认奔李千那香闺吃鸡

（台北讯）明天在台湾上映的灵异惊悚电影《灵语》10日举办记者会，故事围绕在破解不了的连环女童失踪案与无名箱尸命案，主角杨丞琳、吴可熙、是元介及郑人硕等出席。

是元介先前爆出与女友李千娜疑似情变，却又被媒体拍到深夜送炸鸡到李千娜家，记者会上被问到感情状况时，心情不错的是元介坦言：“谢谢大家的关心，目前就是好好过生活，然后肚子饿就……吃炸鸡啰！”

日前遭网友批评“有工作才回中国”的杨丞琳，受访时回应：“我自己在那边有家，在台湾也有妈妈要照顾，狗也老了！我现在希望私生活、工作两全其美，那些说我冷血的网友，干他们屁事，就让他们讲吧！”

杨丞琳饰演女儿失踪一年的妈妈，20场戏就有18场在哭，为戏写了一大篇的角色自传，描绘角色背景时边写边落泪，她透露拍摄期间“平常在家，躺在沙发上吃零食，看起来很放松，回到剧组后，就必须呈现角色的黑暗状态，拿捏情绪上很难。”

杨丞琳爆料杀青时和演员群到郑元畅的酒吧喝酒，只有她和郑人硕是清醒的，全场都醉到不行。是元介自曝要去上厕所，但怎么走都找不到；禾浩辰透露最后吐了，“还不小心滴到经纪人的手。”石知田直呼：“他们还可以讨论，我完全没有记忆。”吴可熙提醒：“你有跟我跳舞呀！”石知田仍一脸茫然地说：“我真的没有印象了耶！”