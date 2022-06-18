蔡少芬被爆全家搬回港 上海千万豪宅出租内景曝光

昨天（17日），港媒曝张晋、蔡少芬夫妇全家搬回香港。去年他们全家移居上海，一年里又决定搬回香港。

早前，某销售人员证实蔡少芬家在上海的豪宅已经挂上去租售了，广告还写着：“蔡少芬刚搬走，可以直接入住。”该套复式豪宅面积是324平米（3487.5平方英尺），四房三厅四卫（卫浴）的户型，家电家具都已配齐，二次装修还带有地暖。地暖是地板辐射采暖（Radiant Floor Heating）的简称，是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热，达到舒适采暖目的。

从销售晒出的蔡少芬家的豪宅图看，每个房间都打扫得非常干净，浴室、卫生间、卧室，都装修得简单轻奢，客厅也是真的大。

张晋、蔡少芬的上海豪宅客厅很大。（取自艺人小红书）

据了解，蔡少芬在上海居住的“翠湖天地御苑”位于中心优越地段，紧邻新天地与淮海路商业圈。小区内还建有游泳池、健身房、室内网球场，以及1万平方米（10万7639平方英尺）的法式风格园林，让业主们能够闹中取静。

根据销售平台上的信息显示，在该小区内和蔡少芬家类似户型的豪宅，售价已经高达1000万新元。

今年过年，蔡少芬还在社交平台上晒出一家人在上海过年的画面，可以看出除了房产销售曝光的照片外，还有许多空间没有曝光。

张晋、蔡少芬家里的卧室和卫浴图。（取自艺人小红书）

就在几天前，狗仔拍到张晋、蔡少芬两口子在上海豪宅阳台上热聊的画面，窗台上用气球写着英文“我爱你”。媒体透露，两人应该是庆祝结婚14周年，虽然是在家里，但依旧仪式感满满。

张晋老家在重庆，这几年他们的工作，主要都在中国大陆，张晋也能经常回家。现在搬回香港，蔡少芬一定是综合考虑后做出的决定。

蔡少芬一家私下生活平淡普通，夫妻俩经常带着儿女逛街，或去游乐场，上海很多路人都曾偶遇过他们一家人。