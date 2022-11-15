男星代言女性用品注意了！中国推4代言新规

（北京讯）近年，常有关于中国娱乐圈超一线巨星薪酬太过离谱的舆论，其实艺人赚钱主要靠品牌代言——也就是所谓的“商业资源”。很多时候，外界衡量一个艺人在娱乐圈咖位的大小，都要侧重考虑艺人在商业资源上的优劣势。

也许是这一年娱乐圈曝出的“瓜”太离谱了，据中媒报道，中国市场监管的主管部门联合7部门印发了《关于进一步规范明星广告代言活动的指导意见》（简称“指导意见”）。

官方推出《指导意见》的意图，明显就是规范明星广告代言的行为。其中的具体内容，主要强调了以下4点。

1）“明星”的范围被扩大了

以往，大众提起“明星”这个词，基本上是泛指拍戏的演员和唱歌的歌手。在《指导意见》中，“明星”的范围包括但不限于知名艺人、娱乐明星、网络红人，这范围可就大了。

从此，脱口秀艺人像李诞，相声艺人像秦霄贤等主要靠商演赚钱的线下表演型艺人，再代言什么产品，就都要受到限制了。

《指导意见》还将“网络红人”概括到了“明星”当中，并且没有特意指出坐拥多少万粉丝的“网络红人”才算是明星。所有的网红看来都要按照这个标准去为品牌代言，这个影响可不小。因为大部分网络红人的主要收入，都来源于直播带货和视频接软植入的品牌广告，这两种都牵扯到了“代言行为”。

举个例子，当李佳琦在直播间介绍某产品的优势时，他大呼“买它”，根据最新的“指导意见”，李佳琦这种为品牌“吆喝购物”的做法，就很容易被界定为一种“代言行为”。虽然李佳琦并没有真正代言这款产品，但是他起到的作用，与产品代言人的作用基本相同。

除了网红在网络直播中介绍产品被界定为“代言行为”以外，艺人在参加娱乐节目、访谈节目上，有进行对产品介绍推荐的行为，都属于“代言行为”。

以后，明星们上节目说什么产品“好用”“我经常用”这种语句，都要更加谨慎了。

2）明星以角色身份打广告

明星以影剧角色身份打广告，也会被判定该明星为产品代言人。这一条真是把鱼一网打尽，矜持的商家一般不会把广告在影视剧里植入得那么明显，挂个品牌名也就差不多了。

但某些商家就比较过分了，会把广告词植入到台词当中去。在新规推出后，影视剧里要是再有这样的行为，假设有观众因为角色宣传而购买产品出了事情，那么，有关角色的扮演者都要承担连带责任。

3）明星在代言产品前要自己试用产品

这一条规定，很久以前就传说要推出了，但这次是真的有白底黑字。未来的明星再代言产品，不可用都不用就瞎说产品哪里好，一定要自己先试用过后才能代言。

男星代言女性用品之前曾发生“该不该”的争议，但随着新规的颁布，比如说有男星代言女士卫生巾，从此就要先使用了。据了解，官方也不是一点空间不给，而是明确规定，异性用的商品代言，应当由明星身边最亲近的亲属，充分、合理地使用该商品。

4）规范明星代言产品的代次

这段时间代言出事的艺人产品不少，包括胡军、汪涵、关晓彤等。这些产品“爆雷”的一部分原因，是因为品牌自身的变化，也就是在明星代言后，产品自己变了，出现了二代、三代产品，这就是所谓的“代次”。

《指导意见》明确规定，技术迭代快的产品，明星只能为某一代（某一款）产品代言，其他代次的产品不能代言。